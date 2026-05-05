Ruszyły matury, Ukraina wstrzyma ogień, list gończy za adwokatem

Matura 2026
Matura z języka polskiego 2026. Pierwsze komentarze
Maturzyści przystąpią dziś do drugiego egzaminu - pisemnego z matematyki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, o dwudniowym zawieszeniu broni informował też Kreml. Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym adwokata od "trumny na kołach", skazanego na więzienie za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 5 maja.

1. Rozpoczęły się matury

Dla blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia obowiązkowym pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się matury. Wraz z nimi egzaminy zdają abiturienci z wcześniejszych roczników.

Na te pytania musieli odpowiedzieć maturzyści. Zobacz arkusze

Dziś maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Jest to egzamin obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Przedmioty te należą do grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru - zdają je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do nich. Egzaminy z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym.

2. Zełenski ogłasza wstrzymanie ognia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. To wcześniejszy termin niż ten podany przez Kreml, który zapowiedział zawieszenie broni na 8 i 9 maja.

Według prezydenta Ukrainy dotychczas nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań bojowych, zapowiedzianych przez stronę rosyjską. Ponieważ jednak "życie ludzkie jest nieporównywalnie cenniejsze niż 'świętowanie' jakiejkolwiek rocznicy", to Ukraina wstrzyma ogień mimo to.

3. Adwokat poszukiwany listem gończym

Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym mecenasa Pawła Kozaneckiego. Mężczyzna został prawomocnie skazany na półtora roku bezwzględnego więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby.

Po zdarzeniu mówił, że "była to konfrontacja bezpiecznego auta z trumną na kołach". Mężczyzna nie stawił się do Aresztu Śledczego w Łodzi, gdzie ma odbywać karę.

Adwokat od "trumny na kółkach" poszukiwany listem gończym

4. Zbliża się niebezpieczna aura

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia i prognozę zagrożeń na nadchodzące dni. Synoptycy wydali żółte alarmy przed przymrozkami w województwach małopolskim i podkarpackim.

Wtorek może przynieść części kraju niespokojną aurę. IMGW planuje wydać alarmy pierwszego stopnia przed burzami w województwach: lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

5. Kierowca wjechał w tłum ludzi

W centrum Lipska w Niemczech kierowca wjechał samochodem w tłum pieszych. Policja przekazała, że sprawca został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia.

Burmistrz miasta potwierdził, że dwie osoby zginęły. Są też ranni. Świadkowie mówili, że widzieli pędzący samochód, na którego dachu był człowiek.

Kierowca wjechał w tłum ludzi w Lipsku. Są zabici

6. TVN24 liderem oglądalności

TVN24 była w kwietniu najchętniej wybieraną stacją informacyjną w Polsce z wynikiem 5,58 procent udziału w widowni. Stacja wyprzedza Telewizję Republika oraz TVP Info, utrzymując pozycję lidera również w kluczowej kategorii wiekowej 20-54 lata.

Według danych Gemius PBI/Mediapanel portal internetowy tvn24.pl w kwietniu odwiedziło blisko 7,2 mln realnych użytkowników, co stanowi najlepszy wynik wśród wszystkich serwisów internetowych telewizji newsowych w Polsce.

