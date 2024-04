czytaj dalej

Wiem od wielu konsulów, że sprawa była znacznie szersza, to była jakaś tragiczna operacja na bezpieczeństwie narodowym - tak o aferze wizowej mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Mam swoje informacje. Uważam, że to jest początek, bo to nie jest kwestia tylko jednego Edgara Kobosa. To nie jest kwestia tylko jednego wiceministra Piotra Wawrzyka - dodał.