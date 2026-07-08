TO WARTO WIEDZIEĆ Kolejna afera z wysokimi zarobkami medyków, przeniesienie obozów harcerskich, szef MON spotkał się z Hegsethem Oprac. Adam Styczek |

Sprawa szpitala w Mogilnie. Kierwiński: umowę podpisano u schyłku rządów PiS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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1. Kolejna afera z wysokimi zarobkami medyków

Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki miała dyktować szpitalom spółka neurochirurgów, działająca na terenie kilku województw. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, ale rodzi szereg pytań o to, dlaczego takie nadużycia są możliwe i kto powinien im zapobiec.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w "Kropce nad i" w TVN24 zadeklarował, że "ta sprawa musi zostać wyjaśniona". - Jeżeli to są wyłudzenia, to prokuratura naprawdę uruchomi tu postępowanie i winni zostaną postawieni przed sądem - zapewnił.

Szpital w Mogilnie Źródło zdjęcia: TVN24

2. Setki harcerzy opuściło obozy w związku z wichurami

Jak przekazała burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek, podjęta została decyzja o prewencyjnym przeniesieniu czterech obozów harcerskich w związku z niebezpiecznymi prognozami pogodowymi. Około 400 dzieci wraz z opiekunami miało spędzić noc w budynkach szkoły podstawowej oraz biblioteki w Krynicy Morskiej.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację od Grzegorza Jelonka, zastępcy burmistrz Trzebiatowa Marzeny Domaradzkiej. Przekazał, że odbyła się ewakuacja obozu harcerskiego ZHP Andrychów w związku z niebezpiecznymi prognozami pogodowymi. Dzieci miały spędzić noc w Centrum Sportu w Mrzeżynie.

3. Minister obrony narodowej spotkał się z szefem Pentagonu

W serwisie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował zdjęcie z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem, z którym spotkał się na trwającym w Turcji szczycie NATO.

Jak napisał Kosiniak-Kamysz, Pete Hegseth potwierdził, że "Polska jest modelowym sojusznikiem USA i stanowi przykład dla innych państw".

Szczyt NATO w Ankarze i bardzo ważne spotkanie z @PeteHegseth. @SecWar potwierdził, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA i stanowi przykład dla innych państw 🤝



Rozmawialiśmy o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, utworzeniu stałej bazy w 🇵🇱 a takze o… pic.twitter.com/7B5YGfXFZm — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 7, 2026 Rozwiń Źródło: X

4. Marine Le Pen wystartuje w wyborach prezydenckich

Marine Le Pen ogłosiła, że zamierza ubiegać się o prezydenturę w wyborach w 2027 roku.

Sąd skrócił jej zakaz ubiegania się o funkcje publiczne, umożliwiając liderce francuskiej skrajnej prawicy kandydowanie w następnych wyborach.

5. Węgierska telewizja wstrzymała nadawanie

Węgierski państwowy kanał telewizyjny M1 wstrzymał nadawanie. Zamiast ramówki widzowie zobaczyli na ekranie komunikat o treści: "Media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość".

Kanał wznowił nadawanie o godzinie 19:56. Ponowne wejście na antenę rozpoczęto emisją węgierskiego filmu fabularnego "Świadek" z 1969 roku.

6. Pakistański samolot zniknął z radarów

Pakistańskie służby lotnicze poinformowały, że samolot transportowy Boeing 737 z pięcioosobową załogą na pokładzie stracił łączność z kontrolą ruchu lotniczego. Do zdarzenia doszło po zgłoszeniu problemów z systemem nawigacyjnym w czasie lotu z Szardży do Karaczi. Wszczęto akcję poszukiwawczo-ratowniczą.

Jak podały na Facebooku pakistańskie władze lotnicze (Pakistan Airports Authority), 27-letnia maszyna należąca do linii K2 Airways zgłosiła awarię systemu nawigacyjnego o godzinie 21.18 czasu lokalnego, lecąc w kierunku Karaczi.

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