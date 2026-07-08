Kolejna afera z wysokimi zarobkami medyków, przeniesienie obozów harcerskich, szef MON spotkał się z Hegsethem
1. Kolejna afera z wysokimi zarobkami medyków
Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki miała dyktować szpitalom spółka neurochirurgów, działająca na terenie kilku województw. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, ale rodzi szereg pytań o to, dlaczego takie nadużycia są możliwe i kto powinien im zapobiec.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w "Kropce nad i" w TVN24 zadeklarował, że "ta sprawa musi zostać wyjaśniona". - Jeżeli to są wyłudzenia, to prokuratura naprawdę uruchomi tu postępowanie i winni zostaną postawieni przed sądem - zapewnił.
2. Setki harcerzy opuściło obozy w związku z wichurami
Jak przekazała burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek, podjęta została decyzja o prewencyjnym przeniesieniu czterech obozów harcerskich w związku z niebezpiecznymi prognozami pogodowymi. Około 400 dzieci wraz z opiekunami miało spędzić noc w budynkach szkoły podstawowej oraz biblioteki w Krynicy Morskiej.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację od Grzegorza Jelonka, zastępcy burmistrz Trzebiatowa Marzeny Domaradzkiej. Przekazał, że odbyła się ewakuacja obozu harcerskiego ZHP Andrychów w związku z niebezpiecznymi prognozami pogodowymi. Dzieci miały spędzić noc w Centrum Sportu w Mrzeżynie.
3. Minister obrony narodowej spotkał się z szefem Pentagonu
W serwisie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował zdjęcie z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem, z którym spotkał się na trwającym w Turcji szczycie NATO.
Jak napisał Kosiniak-Kamysz, Pete Hegseth potwierdził, że "Polska jest modelowym sojusznikiem USA i stanowi przykład dla innych państw".
4. Marine Le Pen wystartuje w wyborach prezydenckich
Marine Le Pen ogłosiła, że zamierza ubiegać się o prezydenturę w wyborach w 2027 roku.
Sąd skrócił jej zakaz ubiegania się o funkcje publiczne, umożliwiając liderce francuskiej skrajnej prawicy kandydowanie w następnych wyborach.
5. Węgierska telewizja wstrzymała nadawanie
Węgierski państwowy kanał telewizyjny M1 wstrzymał nadawanie. Zamiast ramówki widzowie zobaczyli na ekranie komunikat o treści: "Media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość".
Kanał wznowił nadawanie o godzinie 19:56. Ponowne wejście na antenę rozpoczęto emisją węgierskiego filmu fabularnego "Świadek" z 1969 roku.
6. Pakistański samolot zniknął z radarów
Pakistańskie służby lotnicze poinformowały, że samolot transportowy Boeing 737 z pięcioosobową załogą na pokładzie stracił łączność z kontrolą ruchu lotniczego. Do zdarzenia doszło po zgłoszeniu problemów z systemem nawigacyjnym w czasie lotu z Szardży do Karaczi. Wszczęto akcję poszukiwawczo-ratowniczą.
Jak podały na Facebooku pakistańskie władze lotnicze (Pakistan Airports Authority), 27-letnia maszyna należąca do linii K2 Airways zgłosiła awarię systemu nawigacyjnego o godzinie 21.18 czasu lokalnego, lecąc w kierunku Karaczi.