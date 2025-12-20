Zełenski w Warszawie, ruch w sprawie Romanowskiego, atak USA w Syrii

Prezydent Karol Nawrocki wita prezydenta Ukrainy przed Pałacem Prezydenckim

1. Zełenski w Warszawie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski był w Warszawie. Podczas wizyty spotkał się z prezydentem, premierem, marszałkami Sejmu i Senatu. - Po pierwsze, jesteśmy sojusznikami. Ukraina walczy na froncie, my wspieramy Ukrainę z całych sił - mówił szef rządu Donald Tusk po rozmowie z ukraińskim prezydentem. Zełenski dziękował Polakom za wparcie od początku wojny i podkreślał, że "Europa wykazała się przywództwem" w sprawie Kijowa.

Wcześniej podczas spotkania Zełenskiego z Karolem Nawrockim, prezydent RP wręczył mu podarunek - to publikacja "Dokumenty Zbrodni Wołyńskiej" - dwutomowe opracowanie wydane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Na wspólnej konferencji mówili między innymi o wspólnych stosunkach, współpracy gospodarczej i wsparciu walczącej Ukrainy.

2. Uchylony ENA wobec Romanowskiego

Sąd uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec posła PiS Marcina Romanowskiego - przekazała sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prokurator ocenił postanowienie sądu jako bezzasadne - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Zapowiedział, że "w najbliższym czasie zostaną podjęte dalsze kroki procesowe w tym zakresie".

3. USA atakują w Syrii

Dowództwo Centralne USA poinformowało, że amerykańskie siły uderzyły w ponad 70 celów w środkowej Syrii i wykorzystały w tym celu ponad 100 pocisków precyzyjnego rażenia.

W odpowiedzi na atak na siły USA rozpoczęliśmy operację w Syrii wymierzoną w bojowników i infrastrukturę Państwa Islamskiego (IS) - poinformował w piątek wieczorem sekretarz obrony USA Pete Hegseth.

4. Wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Piebiaka

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Sądu Rejonowego w Warszawie Łukasza Piebiaka. Jak ustalili wcześniej reporterzy "Supewizjera" Maciej Duda i Łukasz Ruciński, prokuratorzy badali prawdziwość testamentu, jakim posłużył się sędzia.

Zdaniem prokuratury Piebiak "wprowadził w błąd sąd co do tytułu dziedziczenia nieruchomości poprzez posłużenie się w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jako autentycznym podrobionym dokumentem w postaci testamentu odręcznego wystawionego na dane Niny M., czym działał na szkodę miasta stołecznego Warszawy".

5. Napad na jubilera w Krakowie

W piątek wieczorem grupa zamaskowanych osób weszła do salonu jubilerskiego na osiedlu Tysiąclecia w Krakowie, sterroryzowała pracowników i okradła sklep.

Po zabraniu wartościowych przedmiotów napastnicy pieszo uciekli z miejsca zdarzenia. Obecnie trwa policyjna obława na trzech sprawców. Ranny pracownik salonu trafił do szpitala.

6. Pożar na Krupówkach

Na Krupówkach w Zakopanem doszło do pożaru restauracji. - Budynek drewniany o wymiarach około siedmiu na siedem metrów – przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej.

Z wnętrza budynku strażacy wynieśli dwie osoby. - To kobiety w wieku około 50 lat. W momencie ewakuacji były nieprzytomne. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej odzyskały funkcje życiowe i pogotowie przetransportowało je do szpitala - poinformował Ciepły.

