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To warto wiedzieć

Uroczysty przelot F-35, zatrzymanie po makabrycznym odkryciu pod Rzeszowem, dyrektorka w CBA z zarzutami

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F-35 przyjęte do polskiej armii
Ceremonia nadania imienia myśliwcom F-35
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marian Zubrzycki/PAP/EPA
Myśliwce F-35 po uroczystym przelocie zostały oficjalnie przyjęte do służby w Polsce. Państwa Unii Europejskiej zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i Mołdawią. Policjanci zatrzymali kobietę w związku ze sprawą makabrycznego odkrycia ludzkich płodów w Lutoryżu. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 13 czerwca.

1. Myśliwce F-35 przyjęte do polskiej armii

Samoloty F-35, po uroczystym przelocie nazwanym "Powitaniem z Polską", zostały oficjalnie przyjęte do służby. "Matkami chrzestnymi" myśliwców zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju "Slabie" Krakowianie.

2. Rozmowy akcesyjne Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską

"Dziś Unia Europejska zrobiła ważny krok naprzód. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i Mołdawią" - poinformowali w bliźniaczych wpisach na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Cypr, który przewodniczy obecnie pracom Rady UE, określił rozpoczęcie rozmów jako "historyczny moment" i "kamień milowy" na drodze obu państw do członkostwa.

3. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu. Zatrzymana kobieta

Prokuratura poinformowała o dalszych krokach w sprawie odkrycia w Lutoryżu (Podkarpacie), gdzie podczas prac na terenie budowy nowego osiedla domków jednorodzinnych robotnik natknął się na ludzkie płody.

Śledczy ustalili, że obecni właściciele nieruchomości kupili działkę od 57-letniej patomorfolożki z Rzeszowa. Jeszcze w czwartek prokurator polecił zatrzymanie Magdaleny H. Policjanci zatrzymali kobietę w piątek rano na terenie Zamościa.

4. Dyrektorka w CBA z zarzutami

Angela P., obecnie dyrektorka pionu prawnego w CBA, a wcześniej ekspertka w warszawskiej delegaturze CBA, usłyszała zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym zakupu i używania systemu Pegasus - potwierdziła Prokuratura Krajowa.

Rzecznik prasowy prokuratury przekazał, że w toku śledztwa dotyczącego wykorzystania oprogramowania Pegasus prokurator przedstawił "zarzuty popełnienia dwóch przestępstw polegających na przekroczeniu uprawnień, poświadczeniu nieprawdy oraz wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy".

5. Kanada na remis, USA ze zwycięstwem

Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1:1 w meczu grupy B piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Toronto. W drugim spotkaniu tej grupy w sobotę Katar zmierzy się ze Szwajcarią.

Z kolei piłkarska reprezentacja USA wygrała z Paragwajem 4:1 w meczu grupy D, który rozegrano w Inglewood koło Los Angeles. Pozostałe zespoły tej grupy - Australia i Turcja - zmierzą się w niedzielę rano czasu polskiego.

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6. Urodziny TVN24. Spotkajmy się w Giżycku!

W ramach naszej urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" dziś spotykamy się z naszymi widzami w żeglarskiej stolicy Polski. Oprócz dziennikarzy TVN24 w Giżycku spotkać będzie można między innymi ikonę polskiego sportu motorowego Krzysztofa Hołowczyca. Kogo jeszcze? Sprawdź, jakie atrakcje przygotowaliśmy.

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Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Unia EuropejskaUkrainaMołdawiaEkwadorCBAPegasusPiłka nożnaNajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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