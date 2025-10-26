Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Polityczny weekend, zmiana czasu, rzadki wyrok w szokującej kraj sprawie

Zegarek w Przemyślu. Zmieniliśmy czas z letniego na zimowy
Sikorski: mnie szokuje, że nasi konkurenci polityczni mówią, że zagrożenie dla Polski jest z Zachodu
Źródło: TVN24
Za nami konwencja programowa i zjednoczenie się ugrupowań pod nazwą Koalicja Obywatelska, a także dwudniowa programowa konwencja PiS. W nocy zmieniliśmy czas na zimowy. Minister obrony Pakistanu ostrzegł przed "otwartą wojną" z Afganistanem. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 26 października.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Zmieniliśmy czas na zimowy

W nocy z 25 na 26 października przestawiliśmy zegarki z czasu z letniego na zimowy. O godzinie 3 wskazówki zegarów zostały cofnięte na godzinę 2. Do czasu letniego wrócimy w ostatni weekend marca.

Z opublikowanego w piątek sondażu Instytutu Badań Pollster wynika, że 61 procent ankietowanych Polaków jest przeciwnych zmianom czasu. Przechodzenie z czasu letniego na zimowy i odwrotnie popiera 15 procent badanych.

Duża część ankietowanych zauważyła niekorzystny wpływ zmian czasu na samopoczucie. 51 procent jest zdania, że zmiana czasu wpływa negatywnie na ich codzienne funkcjonowanie, a tylko 3 procent dostrzega pozytywny wpływ. Dla 46 procent ankietowanych zmiany czasu nie mają znaczenia.

czas zegar zegarek zmiana shutterstock_511909648.jpg
Europejczycy chcą odejść od zmiany czasu. Komentarze polityków
Źródło: TVN24

2. Konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej

W weekend trwała konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej. Rozpoczął się proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska.

Ugrupowania zjednoczyły się pod nazwą Koalicja Obywatelska. Ogłosił to Donald Tusk. To funkcjonująca od lat nazwa klubu parlamentarnego i koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych z 2019 oraz 2023 roku.

Konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej
Konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Zielone światło dla połączenia sił dał zarząd Platformy Obywatelskiej, który w ten piątek, tuż przed konwencją, zebrał się jeszcze raz. W połączeniu nie wzięli udziału Zieloni. W stanowisku rady krajowej "z zadowoleniem odnotowano", że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska uznają "programową i tożsamościową odrębność" tej partii, będącej częścią Europejskiej Partii Zielonych.

Jarosław Kaczyński
"Coś się staruszkowi pomyliło". Tusk o słowach Kaczyńskiego
Barbara Nowacka
Nowacka: polską tradycją nie jest łasić się do nazioli, tylko ich gonić
Adam Szłapka
Szłapka do Kaczyńskiego: niech nas pan w to nie miesza

3. Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości

Konwencja programowa PiS odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Składała się z trzech sesji plenarnych - dwóch wystąpień Jarosława Kaczyńskiego i dyskusji o wschodniej flance NATO. 17 sesji głównych i 114 paneli specjalistycznych. Na około 600 oszacowano liczbę panelistów, a na kilka tysięcy liczbę gości.

Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości
Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości
Źródło: PAP/Art Service

Celem konwencji było rozpoczęcie prac nad nowym programem PiS przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w 2027 roku. Kaczyński w swoim przemówieniu wielokrotnie podkreślił, że przed strukturami partii jest jeszcze dużo pracy do wykonania. Zapowiedział "dziesiątki takich mniejszych konferencji" programowych, objazd wszystkich powiatów oraz gmin.

"Zabawna, acz wymowna pomyłka" na konwencji PiS-u
"Zabawna, acz wymowna pomyłka" na konwencji PiS-u

4. Sikorski o słowach prezesa PiS

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w rozmowie z Piotrem Kraśką w trakcie Igrzysk Wolności w Łodzi odniósł się do piątkowej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z Katowic. - Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie - mówił między innymi lider PiS.

- Mnie szokuje to, że nasi konkurenci polityczni dosłownie w tych ostatnich 48 godzinach mówią, że zagrożenie dla Polski jest z Zachodu - skomentował natomiast Sikorski.

Jak zauważył, dzieje się to w sytuacji, gdy "kilkaset kilometrów stąd rosyjskie rakiety zabijają ludzi". - Wtedy (w przeszłości - red.) gdyby mi pan powiedział, że w niepodległej Polsce ktoś będzie powtarzał bzdury o zgniłym Zachodzie, to bym panu nie uwierzył - zwrócił się do Kraśki. - Nie rozumiem, gdzie moi byli koledzy zabrnęli. Przecież Solidarność, ten wielki ruch walczył o to, żeby Polska była normalnym krajem.  A normalność definiowaliśmy jako bycie demokracją typu zachodniego - przypomniał szef MSZ. 

Sikorski: Szokuje mnie to. Nie rozumiem, gdzie zabrnęli moi byli koledzy
Sikorski: Szokuje mnie to. Nie rozumiem, gdzie zabrnęli moi byli koledzy

5. Pakistan ostrzega przed "otwartą wojną" z Afganistanem

Minister obrony Pakistanu Khawaja Muhammad Asif ostrzegł przed "otwartą wojną" z Afganistanem w przypadku niepowodzenia rozmów pokojowych. Wcześniej doszło do krwawych walk przygranicznych, w których zginęły dziesiątki osób.

19 października Pakistan i Afganistan uzgodniły natychmiastowe zawieszenie broni po ponad tygodniu krwawych walk przygranicznych, w których zginęły dziesiątki osób. Zapowiedziano również kolejne spotkania delegacji z Pakistanu i Afganistanu, aby zapewnić trwałość zawieszenia broni i weryfikować jego przestrzeganie.

Pakistan ostrzega przed "otwartą wojną" z Afganistanem
Pakistan ostrzega przed "otwartą wojną" z Afganistanem

Świat

6. Rzadki wyrok za "prawdziwe tortury"

Dahbia Benkired została uznana za winną zgwałcenia i zamordowania 12-letniej Loli Daviet w Paryżu w 2022 roku. Francuski sąd wydał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, a zbrodnię określił jako "prawdziwe tortury".

Po ogłoszeniu wyroku matka Loli, Delphine Daviet, powiedziała: - Wierzyliśmy w sprawiedliwość i ją otrzymaliśmy. - Przywróciliśmy pamięć o mojej siostrze, przywróciliśmy prawdę - oświadczył z kolei brat zamordowanej Thibault.

To zszokowało cały kraj. Pierwszy raz kobiecie wymierzono najsurowszą karę
To zszokowało cały kraj. Pierwszy raz kobiecie wymierzono najsurowszą karę

Świat

Jest to także rzadko spotykany we Francji wyrok. Benkired to pierwsza kobieta, która go otrzymała. Podobne kary wymierzono na przykład seryjnemu mordercy i gwałcicielowi Michelowi Fourniretowi oraz dżihadyście Salahowi Abdeslamowi, który brał udział w zamachach w Paryżu z 2015 roku, w których zginęło 130 osób.

Autorka/Autor: mp/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

TAGI:
Najważniejsze informacjeZmiana czasuKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiRadosław SikorskiAfganistanPakistanFrancja
