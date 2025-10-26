Polityczny weekend, zmiana czasu, rzadki wyrok w szokującej kraj sprawie

Sikorski: mnie szokuje, że nasi konkurenci polityczni mówią, że zagrożenie dla Polski jest z Zachodu Źródło: TVN24

1. Zmieniliśmy czas na zimowy

W nocy z 25 na 26 października przestawiliśmy zegarki z czasu z letniego na zimowy. O godzinie 3 wskazówki zegarów zostały cofnięte na godzinę 2. Do czasu letniego wrócimy w ostatni weekend marca.

Z opublikowanego w piątek sondażu Instytutu Badań Pollster wynika, że 61 procent ankietowanych Polaków jest przeciwnych zmianom czasu. Przechodzenie z czasu letniego na zimowy i odwrotnie popiera 15 procent badanych.

Duża część ankietowanych zauważyła niekorzystny wpływ zmian czasu na samopoczucie. 51 procent jest zdania, że zmiana czasu wpływa negatywnie na ich codzienne funkcjonowanie, a tylko 3 procent dostrzega pozytywny wpływ. Dla 46 procent ankietowanych zmiany czasu nie mają znaczenia.

2. Konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej

W weekend trwała konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej. Rozpoczął się proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska.

Ugrupowania zjednoczyły się pod nazwą Koalicja Obywatelska. Ogłosił to Donald Tusk. To funkcjonująca od lat nazwa klubu parlamentarnego i koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych z 2019 oraz 2023 roku.

Zielone światło dla połączenia sił dał zarząd Platformy Obywatelskiej, który w ten piątek, tuż przed konwencją, zebrał się jeszcze raz. W połączeniu nie wzięli udziału Zieloni. W stanowisku rady krajowej "z zadowoleniem odnotowano", że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska uznają "programową i tożsamościową odrębność" tej partii, będącej częścią Europejskiej Partii Zielonych.

3. Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości

Konwencja programowa PiS odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Składała się z trzech sesji plenarnych - dwóch wystąpień Jarosława Kaczyńskiego i dyskusji o wschodniej flance NATO. 17 sesji głównych i 114 paneli specjalistycznych. Na około 600 oszacowano liczbę panelistów, a na kilka tysięcy liczbę gości.

Celem konwencji było rozpoczęcie prac nad nowym programem PiS przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w 2027 roku. Kaczyński w swoim przemówieniu wielokrotnie podkreślił, że przed strukturami partii jest jeszcze dużo pracy do wykonania. Zapowiedział "dziesiątki takich mniejszych konferencji" programowych, objazd wszystkich powiatów oraz gmin.

4. Sikorski o słowach prezesa PiS

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w rozmowie z Piotrem Kraśką w trakcie Igrzysk Wolności w Łodzi odniósł się do piątkowej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z Katowic. - Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie - mówił między innymi lider PiS.

- Mnie szokuje to, że nasi konkurenci polityczni dosłownie w tych ostatnich 48 godzinach mówią, że zagrożenie dla Polski jest z Zachodu - skomentował natomiast Sikorski.

Jak zauważył, dzieje się to w sytuacji, gdy "kilkaset kilometrów stąd rosyjskie rakiety zabijają ludzi". - Wtedy (w przeszłości - red.) gdyby mi pan powiedział, że w niepodległej Polsce ktoś będzie powtarzał bzdury o zgniłym Zachodzie, to bym panu nie uwierzył - zwrócił się do Kraśki. - Nie rozumiem, gdzie moi byli koledzy zabrnęli. Przecież Solidarność, ten wielki ruch walczył o to, żeby Polska była normalnym krajem. A normalność definiowaliśmy jako bycie demokracją typu zachodniego - przypomniał szef MSZ.

5. Pakistan ostrzega przed "otwartą wojną" z Afganistanem

Minister obrony Pakistanu Khawaja Muhammad Asif ostrzegł przed "otwartą wojną" z Afganistanem w przypadku niepowodzenia rozmów pokojowych. Wcześniej doszło do krwawych walk przygranicznych, w których zginęły dziesiątki osób.

19 października Pakistan i Afganistan uzgodniły natychmiastowe zawieszenie broni po ponad tygodniu krwawych walk przygranicznych, w których zginęły dziesiątki osób. Zapowiedziano również kolejne spotkania delegacji z Pakistanu i Afganistanu, aby zapewnić trwałość zawieszenia broni i weryfikować jego przestrzeganie.

6. Rzadki wyrok za "prawdziwe tortury"

Dahbia Benkired została uznana za winną zgwałcenia i zamordowania 12-letniej Loli Daviet w Paryżu w 2022 roku. Francuski sąd wydał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, a zbrodnię określił jako "prawdziwe tortury".

Po ogłoszeniu wyroku matka Loli, Delphine Daviet, powiedziała: - Wierzyliśmy w sprawiedliwość i ją otrzymaliśmy. - Przywróciliśmy pamięć o mojej siostrze, przywróciliśmy prawdę - oświadczył z kolei brat zamordowanej Thibault.

Jest to także rzadko spotykany we Francji wyrok. Benkired to pierwsza kobieta, która go otrzymała. Podobne kary wymierzono na przykład seryjnemu mordercy i gwałcicielowi Michelowi Fourniretowi oraz dżihadyście Salahowi Abdeslamowi, który brał udział w zamachach w Paryżu z 2015 roku, w których zginęło 130 osób.

