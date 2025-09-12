Zamknięta granica, Trump o dronach, reżim zwalnia część więźniów politycznych

Polska zamknęła do odwołania przejścia graniczne z Białorusią Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Trump o rosyjskich dronach, Sikorski komentuje

Prezydent USA Donald Trump został zapytany w czwartek o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Stwierdził, że mogło to być wynikiem "pomyłki". - Niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z niczego, co ma związek z całą tą sytuacją, ale mam nadzieję, że to się skończy – dodał przed wejściem na pokład Marine One.

Do słów Trumpa odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Nie, to nie była pomyłka" – napisał na platformie X.

2. Zamknięte wszystkie przejścia graniczne z Białorusią

O północy z czwartku na piątek zostały zamknięte wszystkie przejścia graniczne z Białorusią. Ma to związek z rozpoczynającymi się białorusko-rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi "Zapad".

Na granicę z Białorusią udał się szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Podczas konferencji prasowej o północy w Terespolu powiedział, że manewry te są wymierzone wprost "w Polskę, w Unię Europejską".

Wszystkie przejścia graniczne z Białorusią zostały zamknięte Źródło: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

3. Białoruś wypuściła z więzienia grupę 52 opozycjonistów

Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka uwolnił 52 więźniów politycznych, wśród których są obywatele Polski. Podczas spotkania z Łukaszenką John Coale, przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa, poinformował o chęci normalizacji stosunków Waszyngtonu z Mińskiem.

Konwój pojazdów przewożących 52 osoby uwolnione przez białoruski reżim dotarł w czwartek do ambasady amerykańskiej w Wilnie. Na miejscu była też między innymi liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

4. Spięcie w Sejmie

Antoni Macierewicz zadał z mównicy sejmowej - jak stwierdził - "kluczowe pytanie" szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi o to, jak długo będzie tolerował obecność w szefostwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego "rosyjskich agentów".

- Większego agenta rosyjskiego niż pan w tej izbie nie ma - odpowiedział mu Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Na sali doszło do ostrej wymiany zdań.

5. Poszukiwany zabójca Charliego Kirka

Śledczy odkryli wiele szczegółów na temat mężczyzny, który w środę śmiertelnie postrzelił prawicowego aktywistę Charliego Kirka. FBI poinformowało o wstępnych wynikach śledztwa, między innymi o znalezieniu karabinu w pobliżu miejsca zabójstwa. CNN podaje, że jest pokryty napisami.

Śledczy opublikowali zdjęcia osoby mogącej mieć związek ze zdarzeniem. FBI zaoferowało nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do zidentyfikowania i aresztowania osoby odpowiedzialnej za zabójstwo aktywisty.

6. Bolsonaro skazany na wieloletnie więzienie

Sąd Najwyższy w Brazylii zdecydował o skazaniu byłego prezydenta Jaira Bolsonaro na karę 27 lat i 3 miesięcy więzienia za udział w "organizacji przestępczej" oraz planowanie zamachu stanu w celu utrzymania władzy po przegranych wyborach w 2022 roku.

Prezydent USA Donald Trump nazwał skazanie Bolsonaro "straszną rzeczą". - Myślę, że to bardzo złe dla Brazylii - dodał. Sekretarz Stanu USA Marco Rubio oświadczył na portalu X, że brazylijski sąd "orzekł niesprawiedliwie", dodając, że "Stany Zjednoczone odpowiednio zareagują na to polowanie na czarownice".

OGLĄDAJ: TVN24 HD