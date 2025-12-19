Szef kancelarii prezydenta o akcyzie na alkohol i podatku cukrowym Źródło: TVN24

"Jako Prezydent mam obowiązek powiedzieć TAK, gdy ustawy służą obywatelom i powiedzieć NIE, gdy im szkodzą. I z tego obowiązku będę się skutecznie wywiązywał - powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.

Przypominamy, jakie decyzje ogłosił tego dnia.

1. Podpisana nowela ustawy Karta nauczyciela o godzinach ponadwymiarowych

Od 1 stycznia 2026 roku nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego - wynika z podpisanej w czwartek przez prezydenta noweli ustawy Karta nauczyciela.

Nawrocki wytłumaczył, że podpisanie ustawy to "pierwszy krok do normalizacji zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe". Ocenił, że nowela odpowiada na realne oczekiwania środowiska nauczycielskiego.

- Wiem, że oświatowa "Solidarność" wskazywała, że tę sprawę można było rozwiązać szerzej i lepiej. Zgadzam się. Ta ustawa nie jest doskonała, ale rozwiązuje część realnego problemu i porządkuje chaos, który nie powinien mieć miejsca w państwie poważnie traktującym nauczycieli - powiedział Nawrocki.

2. Zgoda na "poprawioną" ustawę dotyczącą zautomatyzowanych pojazdów

Prezydent podpisał również nowelizację Prawa o ruchu drogowym i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ustawa została przygotowana przez posłów w odpowiedzi na weto prezydenta do ustawy z podobnymi zapisami.

Regulacje umożliwiają prowadzenie na drogach publicznych prac badawczych z udziałem pojazdów zautomatyzowanych i w pełni zautomatyzowanych. Ustawa zawiera również definicje obu rodzajów pojazdów, zgodnie z którymi pojazd zautomatyzowany wyposażony jest w systemy wspomagające kierowanie, które mogą kontrolować niektóre funkcje jazdy, na przykład utrzymywanie pasa ruchu czy automatyczne hamowanie.

3. "Nie" dla podwyżki opłaty cukrowej

Prezydent zdecydował o zawetowaniu ustawy podnoszącej opłatę cukrową. - Niestety, na moje biurko trafiły znowu kolejne złe ustawy. Muszę więc powiedzieć im "nie" - oświadczył.

Przypomniał, że zapowiadał, że nie podpisze ustaw podnoszących podatki dla Polaków. - Dlatego nie zgadzam się na podwyżkę podatku cukrowego - powiedział. - Cel tej nowelizacji jest oczywisty: zasypanie ogromnej dziury budżetowej, za którą odpowiada rząd - stwierdził.

4. Ustawa w sprawie jawności umów jednostek sektora finansów publicznych z podpisem

Kancelaria prezydenta poinformowała, że Nawrocki podpisał nowelizację ustawy w sprawie jawności umów jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z nowelą, dane o wszystkich umowach zawieranych przez takie jednostki będą publikowane w rejestrze.

Według obecnie obowiązujących przepisów, taki rejestr ma zostać uruchomiony od początku 2026 roku i ma dotyczyć umów o wartości powyżej 500 złotych.

Rząd zaproponował przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych przepisów. Chodziło o przesunięcie terminu, od którego dane o umowach miałyby być publikowane na początek 2027 roku, a także chciał podniesienia limitu wartości umów do 10 tysięcy złotych. W trakcie prac w Sejmie jednak w przedłożeniu rządowym zmieniono wartość umów na 500 złotych i wprowadzono przepisy, według których rejestr umów ma ruszyć w połowie 2026 roku.

5. Zgoda na ustawę zmieniającą moment powstania obowiązku podatkowego przy spadku

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn - po zmianie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn będzie powstawał w chwili uzyskania dokumentów potwierdzających przyjęcie spadku, czyli z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Według obecnych przepisów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia spadku, a to - jak stanowi Kodeks Cywilny - dzieje się w momencie śmierci spadkodawcy. Przy czym spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a brak oświadczenia jest równoznaczny z przyjęciem spadku.

Jeśli więc ktoś, kto nie wie o otrzymaniu spadku, nie złoży oświadczenia w tym terminie, to faktycznie bezwiednie nabywa spadek i podlega obowiązkowi podatkowemu.

6. Nawrocki wetuje podwyżkę akcyzy na alkohol

Prezydent zawetował ustawę zwiększającą podwyżki akcyzy na alkohol. Taki ruch zapowiadał już w sierpniu Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta, w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. - Prezydent nie jest zwolennikiem podnoszenia danin, podatków czy akcyzy - powiedział wtedy.

Nowe przepisy miały wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku. Weto prezydenta nie jest zaskoczeniem, bo jego współpracownicy zapowiadali, że tak się stanie.

Ustawa o podatku akcyzowym zakładała zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku. W ustawie zapisane były podwyżki tego podatku o 5 procent w roku 2026 oraz o 5 procent w roku 2027. Uchwalona przez Sejm ustawa podnosiła stawki akcyzy w roku 2026 o 15 procent, a w roku 2027 - o 10 procent.

7. Nowela zwiększająca limit przychodów przy kasowym PIT z podpisem prezydenta

Prezydent Nawrocki zgodził się na podniesienie limitu przychodów uprawniający do kasowego rozliczenia PIT przez przedsiębiorców z 1 miliona do 2 milionów złotych.

Kasowy PIT to nowa forma rozliczania podatku dochodowego, obowiązująca od stycznia 2025 roku. Umożliwia ona podatnikom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wykazanie dochodu do opodatkowania i zapłacenie podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za sprzedane towary i usługi, a nie z datą wystawienia faktury.

Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą płacić podatku od nierozliczonych faktur. Podobne zasady obowiązują przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów faktur zakupowych otrzymanych od kontrahentów. Można je uwzględnić w kosztach dopiero po zapłaceniu za towar lub usługę.

8. Możliwe zaliczenie do kosztów wydatków na obligacje umorzone przez BFG

Prezydent podpisał także nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy umożliwią podatnikom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na obligacje czy akcje umorzone decyzją BFG.

Obecnie, jeśli akcje lub obligacje zostaną umorzone decyzją administracyjną BFG, podatnicy tracą wartość nabytych papierów, ale nie mogą rozliczyć tej straty w podatku dochodowym. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) traktuje takie zdarzenie jako odpłatne zbycie papierów wartościowych, a wydatki poniesione na ich objęcie lub nabycie będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów.

Ustawa przewiduje, że straty z przymusowo umorzonych papierów wartościowych będzie można rozliczać z przychodami w roku podatkowym, w którym nastąpiło umorzenie, oraz w pięciu kolejnych latach. Prawo to będzie przysługiwało tylko podatnikom, których papiery wartościowe zostaną umorzone po 31 grudnia 2025 roku.

9. Weto nowelizacji Prawa oświatowego

Nowelizacja Prawa oświatowego miała umożliwić wdrożenie etapami w szkołach reformy programowej i przesunąć termin egzaminu ósmoklasisty.

Prezydent w nagraniu opublikowanym w czwartek wieczorem powiedział, że "nie może wyrazić zgody na taką ustawę". - To reforma prowadząca do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach dzieci - ocenił.

- Polska szkoła potrzebuje spokoju, wiedzy i stabilności, a nie nieprzemyślanych, chaotycznych zmian, które zaraz po wprowadzeniu trzeba będzie poprawiać - przekonywał Nawrocki.

Jego zdaniem, proponowane rozwiązania zamiast poprawić sytuację w oświacie, mogłyby ją pogorszyć. Odwołał się między innymi do wcześniejszych zmian, takich jak wprowadzenie edukacji zdrowotnej czy rezygnacja z prac domowych.

10. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym

Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym, która doprecyzowuje przepisy umożliwiające doradcom podatkowym udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących opłat stosowanych w Ordynacji podatkowej.

Nowelizacja została uchwalona przez Sejm w listopadzie br. Poprawki mające na celu dostosowanie przepisów do wymogów konstytucyjnych oraz usprawnienie regulacji zawodowych zaproponował do niej też Senat. Do propozycji izby wyższej następnie przychylnie odniósł się Sejm.

Nowela ma umożliwić wykonywanie czynności doradztwa podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Doradcy podatkowi będą mogli reprezentować klientów przed organami administracji i sądami.

11. Nowelizacja Prawa budowlanego z podpisem

Prezydent podpisał również nowelizację Prawa budowlanego - nowelizacja ta była częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Zmiana regulacji wynikała z potrzeby upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego. Ma się do tego przyczynić poszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Do listy dodano m.in. wolnostojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 mkw., "których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane".

Zgłoszenie budowy takiego budynku będzie wymagało sporządzenia i załączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia przez niego dziennika budowy. Obowiązkowe będzie również zawiadomienie organu administracyjnego o zakończeniu budowy, poddanie budowy okresowym kontrolom oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego.

12. Prezydent podpisał ustawę wdrażającą CBAM - graniczny podatek węglowy

Prezydent Nawrocki podpisał ustawę wdrażającą CBAM - chodzi o nowelizację ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił w listopadzie tego roku.

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) będzie nakładany na trafiające na obszar celny Unii Europejskiej towary z sektorów: cementu, energii elektrycznej, nawozów, żeliwa i stali, aluminium oraz wodoru.

CBAM dla importerów towarów z państw nieobjętych EU ETS (europejskim systemem handlu emisjami) ma być naliczany na podstawie domyślnych wskaźników emisji dla danego kraju i danego towaru z tego kraju lub na podstawie rzeczywistych wskaźników emisji, które będą podlegały weryfikacji.

13. Zgoda na nowelę ustawy o dokumentach publicznych

Przyznanie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wyłącznego prawa do wytwarzania określonych dokumentów publicznych zakłada nowelizacja ustawy, którą w czwartek podpisał Nawrocki.

Nowe przepisy uniemożliwią także przekazanie tych zadań innym wykonawcom, co ma ograniczyć ryzyko nieuprawnionego ujawnienia danych o znaczeniu strategicznym. Jej celem jest zagwarantowanie, że dokumenty kluczowe dla obywateli i państwa będą nadal powstawać w warunkach najwyższego bezpieczeństwa.

Rozwiązanie ma zapobiec ewentualnym fałszerstwom, zapewniając wysoki poziom ochrony przy produkcji dokumentów, takich jak dowody osobiste czy paszporty. Dotyczy to zarówno ich wytwarzania, jak i ochrony informacji wykorzystywanych w procesie produkcji.

14. Podpisana ustawa okołobudżetowa

Prezydent zgodził się na podpisanie przepisów zawierających zbiór szczegółowych rozwiązań ściśle powiązanych z realizacją ustawy budżetowej na 2026 roku.

Regulacje ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 koncentrują się na kilku kluczowych obszarach, w tym na ustalaniu podstawy wymiaru i maksymalnych wysokości wynagrodzeń dla kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa i jednostkach samorządowych, przewidując podwyżki zgodne ze wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Ustawa reguluje również kwestie związane z finansami publicznymi, wprowadzając elastyczność w dysponowaniu środkami budżetowymi w obliczu niepewności geopolitycznej oraz regulacje dotyczące Krajowego Funduszu Drogowego i finansowania rekompensat dla otwartych funduszy emerytalnych.

15. Od 2027 roku uczelnie będą musiały wydawać e-dyplomy

Obowiązek wydawania e-dyplomów ukończenia szkół wyższych od 1 stycznia 2027 roku i dostęp do e-dyplomu przez aplikację mObywatel wprowadza nowela kilku ustaw, którą w czwartek podpisał Nawrocki.

Forma elektroniczna będzie podstawową i obligatoryjną postacią dyplomów ukończenia studiów oraz dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Repozytorium takich dyplomów będzie częścią zintegrowanego systemu informacji o szkolnictwie wyższym i nauce POL-on. E-dyplom będzie rejestrowany w ogólnopolskim repozytorium i opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Przepisy umożliwiają też integrację informacji o e-dyplomach z aplikacją mObywatel. Dzięki temu docelowo każdy nowy absolwent uczelni będzie miał dostęp do swojego dyplomu z poziomu tej aplikacji. A pracodawcy będą mieli dzięki repozytorium szybkie narzędzia weryfikacji prawdziwości informacji o dyplomie pracowników.

16. Podpisana ustawa o utworzeniu Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

Nawrocki podpisał ustawę o utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach KPO - chodzi o ustawę o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Powstanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności ma stanowić wypełnienie jednego z tzw. kamieni milowych wymaganych w ramach KPO.

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności ma wspierać wzmacnianie mocy produkcyjnych w firmach poprzez modernizację ich zaplecza technologicznego, cyfryzację procesów i rozbudowę mocy wytwórczych. Szczególnie istotne będzie wsparcie dla firm zlokalizowanych poza głównymi aglomeracjami, co będzie służyć lepszemu rozwojowi małych i średnich miast.

17. Zgoda na powszechne świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy SW

Prezydent zgodził się na nowelizację ustawy o Słubie Więziennej, która wprowadza powszechne świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało zmianę przepisów, podkreśliło, że nowelizacja ta uprości i ujednolici system wsparcia mieszkaniowego. Świadczenie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej będzie miało charakter powszechny i jest wzorowane na podobnym systemie funkcjonującym w służbach podległych MSWiA.

Zgodnie z nowelą, świadczenie będzie przysługiwać co miesiąc każdemu funkcjonariuszowi, a jego wysokość będzie zależeć od lokalizacji jednostki, w której pełni służbę - od 900 złotych w mniejszych miejscowościach do 1800 złotych w Warszawie.

Służba więzienna Źródło: Darek Delmanowicz/PAP

18. Zgoda na ustawę o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Polską a USA

Prezydent podpisał również ustawę z dnia 21 listopada 2025 roku o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zgodnie z umową wynagrodzenia lokalnych pracowników cywilnych są dodatkowo ustalane z uwzględnieniem wszelkich zobowiązań podatkowych pracowników, jak również składek i wpłat, w tym na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W porozumieniu wykonawczym strony lub ich przedstawiciele ustanowią uzgodnione wspólnie procedury w celu wykonania postanowień niniejszego ustępu, a lokalni pracownicy cywilni będą mogli być zatrudniani dopiero po zawarciu porozumienia wykonawczego.

