Spotkanie Hołowni z Kaczyńskim dzień przed exposé. "Po fakcie się dowiedziałem"

Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany w czwartek w "Jeden na jeden", czy wiedział o tym, że wicemarszałek Senatu Michał Kamiński wznowił w kampanii prezydenckiej spotkania z Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Bielanem.

- Wiedziałem po fakcie - powiedział lider PSL.

Dodał, że "jest spokojny o lojalność Michała Kamińskiego". Pytany, czy Kamiński utrzyma stanowisko wicemarszałka Senatu, odparł: - My nie będziemy żadnych wniosków tutaj składać. Jestem spokojny o jego lojalność.

Dopytywany, jak Kamiński wyjaśniał te spotkania, Kosiniak-Kamysz powtórzył, że jest "spokojny o jego lojalność i nie mam tutaj żadnych wątpliwości".

Na pytanie, czy wicemarszałek był tam w imieniu PSL, wicepremier zaprzeczył.

Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: TVN24

- Michał Kamiński jest osobą, parlamentarzystą, który w trudnym momencie uratował nam klub parlamentarny, jak nikt nam nie chciał dać pomocnej dłoni. Kiedy PiS nas próbował rozwalić, to pierwszy przyszedł do nas Michał Kamiński i udzielił nam wsparcia, żeby ratować klub parlamentarny. Ja o tym bardzo dobrze pamiętam - mówił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że "bez tego byśmy pewnie nie dotrwali do kolejnych wyborów, bo to był taki moment w 2018 roku, kiedy ten zmasowany atak PiS-u na PSL był ogromny".

- Więc to jest dowód na najlepszą lojalność - powiedział.

Szef PSL o przyszłości Kamińskiego Źródło: TVN24

Kosiniak-Kamysz: trzeba to usprawnić

Odniósł się też do wypowiedzi marszałkini Senatu Małgorzaty Kidaway-Błońskiej (KO). - Ja zaufanie do Michała Kamińskiego straciłam kilka miesięcy temu, kiedy oskarżył pracowników Senatu o inwigilację, kiedy oskarżył mnie o to, że śledzę jego ruchy. Obraził mnie, obraził pracowników Senatu, nie wytłumaczył się i nie przeprosił w odpowiedni sposób - mówiła w środę.

- To wynika z tych emocji, które narosły raczej z interpersonalnych kontaktów - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Dopytywany, czy ta współpraca w Senacie jest możliwa, skoro nie ma prostej komunikacji, wicemarszałek nie uprzedza, że ma złamaną nogę i nie będzie wykonywał swoich obowiązków w Senacie, mówi: - Na pewno trzeba to usprawnić. Jeżeli są kwestie do wyjaśnienia, trzeba je powyjaśniać. Jestem bardzo otwarty, żeby tę współpracę przywrócić na normalne tory.

Dodał, że z marszałkinią Senatu "będziemy bardzo chętnie pracować, rozmawiać, szukać dobrego rozwiązania".

Kidawa-Błońska (KO) przekazała w środę przed posiedzeniem Senatu, że Kamiński nie będzie prowadził obrad, bo nie wie, czy polityk będzie w nich uczestniczył. Senator PSL Waldemar Pawlak powiedział dziennikarzom, że "o ile wie, Kamiński ma kontuzję".

Kosiniak-Kamysz o spotkaniu Hołowni z Kaczyńskim

Kosiniak-Kamysz pytany był też, czy wiedział, że 10 czerwca marszałek Szymon Hołownia spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim, wówczas jeszcze bez udziału Kamińskiego. Datę tego pierwszego spotkania z prezesem PiS ujawnił europoseł PiS Adam Bielan w środę w programie "Rymanowski live" na kanale Youtube.

- Po fakcie się dowiedziałem - odpowiedział szef MON.

Dopytywany, jak ocenia takie spotkanie w domu Adama Bielana dzień przed exposé premiera Donalda Tuska, powiedział, że "Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu, jak sam przedstawiał, prowadzi rozmowy z różnymi środowiskami". - Zresztą taki ma styl bycia w polityce, wyjaśnił to - stwierdził lider PSL.

- Rozmawialiśmy o tym na spotkaniach koalicyjnych. Pan marszałek powiedział, że on jest zawsze za tym, żeby prowadzić dialog, rozmawiać. To jest jego sprawa - dodał.