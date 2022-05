Brak porozumienia w sprawie embarga na szczycie UE. "Problem ma tylko jedno imię. Nazywa się Viktor Orban"

O unijnym szczycie i braku porozumienia wśród państw Wspólnoty w sprawie embarga na rosyjską ropę rozmawiali goście "Faktów po Faktach" na antenie TVN24. - Dzisiaj w Brukseli jest jasność, że Węgry pozostaną prawdopodobnie bardzo poważnym, długofalowym problemem dla jedności europejskiej - powiedziała ekspertka ds. międzynarodowych profesor Katarzyna Pisarska. Były ambasador RP przy Unii Europejskiej Marek Grela ocenił, że "Węgrzy mają interes", by mieć wspólne stanowisko z UE w sprawach dotyczących Ukrainy.

Profesor Pisarska: problem ma tylko jedno imię. Nazywa się Viktor Orban

Według Pisarskiej, "jedna decyzja" powinna zapaść na szczycie, czyli "pełne embargo na ropę z Rosji". - To jest temat, o którym Unia Europejska rozmawia od czasu wprowadzenia embarga przez Stany Zjednoczone i Kanadę , ponad sześć tygodni temu to się wydarzyło, i nie możemy znaleźć tutaj kompromisu. Problem ma tylko jedno imię. Nazywa się Viktor Orban - oceniła. Ekspertka powiedziała, że na dziś szanse na wprowadzenie embarga są - jej zdaniem - "bardzo niewielkie".

- Wygląda na to, że Węgry podbijają stawkę - mówiła dalej przewodnicząca Rady w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

- Kiedy już coś jest uzgadniane, kiedy jest kompromis w kwestii na przykład wyłącznie drogi lądowej dostaw ropy, tak żeby Węgry miały czas na dostosowanie się, to Viktor Orban żąda nowych rzeczy - (...) finansowana dużej transformacji sektora energetycznego na Węgrzech albo też żąda zabezpieczeń, jeśli chodzi o dopływ tej ropy przez morze - powiedziała.

Grela: gra jeszcze się potoczy

W ocenie Greli "gra jeszcze się potoczy" i porozumienie "nie będzie podjęte w najbliższych dniach". - To może się zdarzyć w ciągu tygodnia, góra dwóch - powiedział.

Ekspertka: jeśli Ukraina byłaby przymuszana do rozejmu na warunkach Putina, to tylko zamrażałoby konflikt

Pisarska mówiła też o ewentualnym porozumieniu Ukrainy z Rosją. Według niej, jeśli "Ukraina byłaby przymuszana do jakiegoś rozejmu na warunkach Władimira Putina, to de facto tylko i wyłącznie zamraża to konflikt, daje Putinowi więcej czasu na przygotowanie się na pełną ofensywę, umacnia jego pozycję wewnętrzną w kraju i de facto daje mu jasne zwycięstwo".