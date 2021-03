65 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca trafi dziś do Polski

W piątek do Polski trafi 65 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca, do końca marca kolejne 600 tysięcy dawek preparatu, a w drugim kwartale 6 milionów dawek - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. - Kontynuujemy wydawanie szczepionek do punktów, które je zamawiają - dodał.

"Wszystko działa z dotychczasową dynamiką"

Poinformował, że w piątek do Polski trafi 65 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca, do końca marca ma trafić do naszego kraju jeszcze 600 tysięcy dawek tego preparatu, a w drugim kwartale sześć milionów - dodał. Jeśli chodzi o dostawę szczepionki firmy Moderna, to wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie dotrze ona do Polski w sobotę, ale w niedzielę lub w poniedziałek. Ma być to 210 tysięcy dawek - przekazał szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.