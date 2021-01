Wiceminister zdrowia: chcemy utrzymać harmonogram szczepień seniorów mimo zmniejszonych dostaw

Kraska: chcemy utrzymać harmonogram szczepień seniorów

Pytany o szczepienia medyków, powiedział, że obecnie w niemal wszystkich szpitalach węzłowych szczepienia pierwszą dawką grupy zero "są wstrzymane". - Chcemy do nich wrócić jak najszybciej, być może w przyszłym tygodniu. Ale w tej chwili podajemy wszystkim osobom z grupy zero, które miały już pierwszą dawkę, drugą dawkę, bo to zabezpieczyliśmy" - zapewnił.