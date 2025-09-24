Logo strona główna
Polska

Przełom w relacji Sikorskiego z Nawrockim? "Doszło do jakiejś formy współpracy"

Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Władysław Teofil Bartoszewski o relacji Sikorskiego z Prezydentem
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski uczestniczyli razem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Zdaniem polskich polityków, w trakcie tej wizyty mogliśmy zaobserwować ocieplenie się stosunków między prezydentem a ministrem. Ich relację skomentowali m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Władysław Teofil Bartoszewski.

Na początku tygodnia prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski przybyli z wizytą do USA, gdzie wzięli udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

We wtorek Sikorski udostępnił zdjęcie, na którym widać, jak rozmawia z uśmiechniętym prezydentem, umieszczając przy nim opis: "80. sesję Zgromadzenia Ogólnego czas zacząć!". Zdaniem wielu komentatorów, ten obrazek świadczy o wyraźnej poprawie stosunków pomiędzy głową państwa a szefem polskiej dyplomacji.

Do zdjęcia nawiązał m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim środowym wystąpieniu w Sejmie. - Do tych wszystkich, którzy się oburzają na to, co się dzieje na arenie międzynarodowej: myślę, że wczoraj mieliśmy piękne zdjęcie uśmiechniętego prezydenta Karola Nawrockiego oraz premiera Radosława Sikorskiego, siedzących razem ze sobą. To jest symbol Polski - powiedział.

- Za granicą działamy wspólnie, mamy jedną strategię, mamy jedną tożsamość, mamy jedną narrację. Ja wiem, że nie wszystkim może się to zdjęcie podobać, że niektórzy woleliby może więcej konfliktu, sporu, ale tej współpracy potrzebujemy - ocenił szef MON.

Hołownia: doszło do jakiejś formy współpracy

Wicepremier Radosław Sikorski w swoim poniedziałkowym wystąpieniu na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ odniósł się do wtargnięcia rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii. Szef MSZ oświadczył, że jeśli rosyjski pocisk lub samolot naruszy przestrzeń NATO i zostanie zestrzelony, Rosja nie powinna mieć pretensji, bo "została ostrzeżona."

Prezydent Nawrocki w swojej przemowie na Zgromadzeniu Ogólnym podkreślił we wtorek, że Polska jest gotowa bronić swojego terytorium i nie zaakceptuje prowokacji ze strony Moskwy. Zaznaczył, że "stoimy w punkcie zwrotnym historii", a decyzje podejmowane teraz zaważą na przyszłości. Dlatego, zdaniem prezydenta, demokratyczne państwa muszą działać wspólnie.

Przemowa Nawrockiego, "duża zmiana" Trumpa, śmierć gwiazdy kina

Przemowa Nawrockiego, "duża zmiana" Trumpa, śmierć gwiazdy kina

Sikorski grzmi na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. "Mam jedną prośbę..."

Sikorski grzmi na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. "Mam jedną prośbę..."

Świat

O te wystąpienia zapytano marszałka Szymona Hołownię na konferencji prasowej w Sejmie.

- Oczy nas wszystkich skierowane są na Nowy Jork, na Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Muszę powiedzieć, że z wielką satysfakcją, bo nie mogę powiedzieć przyjemnością w tych okolicznościach, ale z ogromną satysfakcją odnotowuję wystąpienie pana wicepremiera Sikorskiego. Bardzo mocny, jednoznaczny, szeroko skomentowany głos w sprawie determinacji świata zachodniego - podkreślił Hołownia. Jak zaznaczył, "to bardzo dobrze, że ten głos wybrzmiał tak szeroko".

Marszałek Sejmu dobrze ocenił też wystąpienie prezydenta Nawrockiego, podkreślając, że prezydent i minister mówili w ONZ jednym głosem. - Tu trzeba powiedzieć, że widać, że doszło do jakiegoś, nie chcę powiedzieć zakopania topora wojennego, ale do jakiejś płaszczyzny współpracy w tym, żebyśmy jako Polska na zewnątrz mówili jednym głosem w sprawach, które są dla nas krytycznie ważne. I tutaj wdzięczność z mojej strony dla tych dwóch liderów politycznych, że w ten sposób polskie stanowisko zaprezentowali - podkreślił Hołownia.

Bartoszewski: krok w dobrą stronę

O relację Sikorskiego z Nawrockim reporterzy TVN24 zapytali również wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego.

- Ja myślę, że (ta relacja - red.) się znacząco ociepliła. Patrząc na obrazek, jak siedzą razem i się śmieją na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, to jest jakiś krok w dobrą stronę, bo my musimy mieć jedną politykę zagraniczną. Nie możemy sobie pozwolić, żebyśmy mieli kilka polityk zagranicznych, bo polityka zagraniczna jest polityką państwa, a nie poszczególnych partii politycznych - zaznaczył Bartoszewski.

Zdaniem wiceszefa polskiej dyplomacji, do ocieplenia się stosunków między Sikorskim a Nawrockim przyczyniła się "rzeczywistość". Nawiązał przy tym do ostatniego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, kiedy to MSZ oraz Kancelaria Prezydenta musiały współpracować. - Po tym wtargnięciu dronów jednak ludzie koncentrują się na rzeczach najważniejszych - podsumował.

pc

Autorka/Autor: ms/adso

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Konrad Laskowski/MSZ

