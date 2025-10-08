Logo strona główna
Polska

Wśród "patoposłów" jest "orędownik, który bryluje na czele"

Dariusz Matecki
Krajewski pytany o "patoposłów". Mówi o Mateckim i Mejzie
Źródło: TVN24
Mam swoje doświadczenie, sześcioletnie, i naprawdę wcześniej do takich sytuacji nie dochodziło - mówił w "Tak jest" minister rolnictwa Stefan Krajewski, który wyprowadził się z hotelu sejmowego ze względu na "patoposłów". Rzecznik klubu Lewicy Łukasz Michnik mówił, że wśród "patoposłów" jest "jeden orędownik, który bryluje na ich czele i to jest Dariusz Matecki".

Minister rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski powiedział w poniedziałek w Radiu ZET, że wyprowadził się z hotelu poselskiego i mieszka w wynajętym mieszkaniu. Stwierdził, że w ostatnim czasie pojawili się tam "patoposłowie".

W "Tak jest" w TVN24 odniósł się do swojej decyzji o wyprowadzce. Jak przyznał, obecnie żyje "spokojniej".

Nawiązał też do użytego przez siebie określenia "patoposłowie". - To jest właśnie określenie, które się odnosi do określonych posłów. To nie jest tak, że pozostałych posłów kiedykolwiek miałbym tak określić. Po sześciu latach mieszkania w hotelu poselskim, sejmowym, mogę użyć co do poszczególnych posłów tego określenia - powiedział.

Byli posłowie i ich rodziny mogą za darmo nocować w Domu Poselskim w Warszawie
Minister przekazuje nazwiska "patoposłów". "Niektórzy nie trzymają pionu"
WARSZAWA KONFERENCJA PRASOWA POLITYKÓW PIS
Kaczyński o alkoholu w Sejmie. Wspomina "tonik bez kapsla"
Szymon Hołownia
Usterka w Sejmie. Hołownia do posłów: nie dramatyzujcie

Pytany, dlaczego nie poda nazwisk, odparł, że "przecież wszyscy wiedzą, których posłów to dotyczy".

- Z 460 posłów jeden chodził o trzeciej w nocy po dachu, wiemy doskonale, który. Straż Marszałkowska interweniowała i były podejmowane działania dyscyplinujące posłów, wiemy których. Nie muszę używać tych nazwisk, żeby wszyscy wiedzieli o kogo chodzi - ocenił.

Poseł Matecki na dachu Sejmu. Hołownia o "incydencie": była 3-4 rano, czekam na raport
Poseł Matecki na dachu Sejmu. Hołownia o "incydencie": była 3-4 rano, czekam na raport

- Mam swoje doświadczenie, sześcioletnie, i naprawdę wcześniej do takich sytuacji nie dochodziło. Spotykaliśmy się jako posłowie różnych opcji politycznych, z różnym podejściem do wielu kwestii, ale nie było takich akcji, o których słyszymy, zwłaszcza w ostatnim czasie - zaznaczył.

Jak przekazała niedawno "Rzeczpospolita", w ostatnim czasie w Sejmie regularnie dochodzi do awantur, imprez i nietypowych zdarzeń. Na początku sierpnia w hotelu poselskim doszło do awantury z udziałem posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz senatorek i senatorów Koalicji Obywatelskiej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Awantura w hotelu poselskim. Interweniowała Straż Marszałkowska

Wcześniej w maju tego roku doszło do incydentu na terenie restauracji w Hotelu Poselskim z udziałem aktora Jacka Kopczyńskiego oraz posłów Dariusza Mateckiego i Krzysztofa Ciecióry.

"Nie przykrywam żadnych problemów"

Na uwagę, że ze strony PiS płyną głosy, że jego wypowiedź padłą po to, aby przykryć problemy polskich rolników, Krajewski wyjaśniał, że "padło pytanie w jednym z programów, czy mieszkam w hotelu sejmowym" - Powiedziałem, że nie - zaznaczył.

- A czemu pan poseł się wyprowadził? To powiedziałem, że ze względu na patoposłów, którzy ostatnio pojawili się właśnie w hotelu sejmowym. Nie przykrywam żadnych problemów, próbuję je rozwiązywać - dodał.

"Patoposłowie mają imiona i nazwiska. Ale jest jeden orędownik, który bryluje na ich czele"

Drugi gość programu, rzecznik klubu Lewicy Łukasz Michnik, mówił, że "ci 'patoposłowie' mają oczywiście imiona i nazwiska". - Ale jest jeden orędownik, który bryluje na ich czele i to jest Dariusz Matecki (poseł PiS - przyp. red.) - powiedział.

Dariusz Matecki na dachu Sejmu. Politycy PiS bagatelizują, rządzący mówią o "wschodzie głupoty"
Źródło: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24

- To on w tym tak zwanym barze za kratą, w tym hotelu poselskim, awanturuje się, robi rzeczy, które nie licują naprawdę z powagą mandatu poselskiego. Oczywiście Straż Marszałkowska również w jego przypadku interweniuje. Wydaje się, że po prostu czasy alkoholu w Sejmie chyba już powoli dobiegają końca i po prostu moim zdaniem na takie wybryki nie ma tam miejsca - dodał.

Autorka/Autor: Aleksandra Koszowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

SejmDariusz MateckiAlkohol
