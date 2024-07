Sroka o aborcji: Lewica i KO rozbudziły w kobietach fałszywe nadzieje

- Jako PSL złożyliśmy swój projekt, który mówi o tym, żeby wrócić do zapisów sprzed haniebnego wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej. To byłby pierwszy krok - powiedziała w "Faktach po Faktach" Magdalena Sroka (PSL-Trzecia Droga), komentując odrzucenie ustawy dekryminalizującej pomocnictwo w aborcji. Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica) wskazywała, że "w umowie koalicyjnej nie ma słowa na A, ale jest mowa o prawach kobiet i o prawie kobiet do decydowania o sobie".

Sroka o aborcji: nie będzie większości

Sroka przekonywała, że PSL nigdy nie kryło się ze swoimi poglądami na temat aborcji. - W Polskim Stronnictwie Ludowym na szczęście nie ma też dyscypliny klubowej i to pokazało również ostatnie głosowanie. Natomiast my jako PSL złożyliśmy swój projekt, który mówi o tym, żeby wrócić do zapisów sprzed haniebnego wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej. I to byłby pierwszy krok, a później chcielibyśmy, żeby rozpisane zostało referendum - oświadczyła.