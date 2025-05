Sprawa mieszkań Karola Nawrockiego. "Wjechał na mieszkanie", "strzeżcie się, seniorzy"

Nowacka: dlaczego kandydat PiS kłamie na debacie? Źródło: TVN24

Sprawa mieszkań Karola Nawrockiego budzi wątpliwości i kontrowersje wśród polityków. "Jak mój sąsiad się pochorował, to pojechałem mu po leki. Jak pochorował się sąsiad Karola Nawrockiego, to ten wjechał mu na mieszkanie" - napisał jeden z kontrkandydatów Nawrockiego Szymon Hołownia.

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki mówił w czasie debaty, że jest właścicielem jednego mieszkania. Okazało się jednak, że ma w Gdańsku kolejne.

Jedno z mieszkań kandydat PiS miał otrzymać w dowód wdzięczności za opiekę nad starszym mężczyzną - panem Jerzym. Ten jednak - według doniesień Onetu - przebywa w domu opieki społecznej

Zbieramy polityczne komentarze w tej sprawie.

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki w trakcie debaty przedwyborczej sprzeciwił się wprowadzeniu podatku katastralnego w Polsce i powiedział, że jest właścicielem jednego mieszkania. Zgodnie z ustaleniami Onetu, Nawrocki w Gdańsku ma dwa mieszkania.

W 2017 roku kawalerkę przekazał Nawrockiemu i jego żonie starszy mężczyzna - 80-letni dziś pan Jerzy. W zamian za to mieli się nim opiekować - napisał w poniedziałek Onet. Jak pisze portal, "nie ulega wątpliwości, że w tej chwili Nawrocki panem Jerzym się nie opiekuje ani mu nie pomaga", senior przebywa w domu pomocy społecznej.

Hołownia: ludzie mają różne instynkty

"Ludzie mają różne instynkty. Jak mój sąsiad się pochorował, to pojechałem mu po leki. Jak pochorował się sąsiad Karola Nawrockiego, to ten wjechał mu na mieszkanie. 18 maja wybierzmy mądrze" - napisał w poniedziałek marszałek Sejmu i kandydat na prezydenta Szymon Hołownia (Polska 2050, Trzecia Droga).

Ludzie mają różne instynkty. Jak mój sąsiad się pochorował, to pojechałem mu po leki. Jak pochorował się sąsiad Karola Nawrockiego, to ten wjechał mu na mieszkanie. 18 maja wybierzmy mądrze. — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) May 5, 2025 Rozwiń

Trela: przejął mieszkanie metodą na wnuczka

Do sprawy odniósł się też poseł Lewicy Tomasz Trela. "Karol Nawrocki przejął mieszkanie pana Jerzego metodą na wnuczka. Strzeżcie się seniorzy, Karol jeździ po Polsce!" - napisał Trela.

Karol Nawrocki przejął mieszkanie pana Jerzego metodą na wnuczka. Strzeżcie się seniorzy, Karol jeździ po Polsce! — Tomasz Trela (@poselTTrela) May 5, 2025 Rozwiń

Żukowska: nie taka jest idea i rola lokali komunalnych

"W sprawie z mieszkaniem Nawrockiego nie chodzi o to, że on złamał prawo. Ale je potencjalnie wykorzystał do osiągnięcia nieetycznego celu: przejęcia lokalu komunalnego, który to lokal powinien po śmierci aktualnego lokatora wrócić do puli miasta i zapewnić dach nad głową innej osobie w trudnej sytuacji życiowej, a nie pomnażać majątek osoby, która już ma mieszkanie" - uważa Anna Maria Żukowska (Lewica).

"Nie taka jest idea i rola lokali komunalnych. Dlatego właśnie ich sprzedaż powinna być zakazana" - dodała.

W sprawie z mieszkaniem Nawrockiego nie chodzi o to, że on złamał prawo. Ale je potencjalnie wykorzystał do osiągnięcia nieetycznego celu: przejęcia lokalu komunalnego, który to lokal powinien po śmierci aktualnego lokatora wrócić do puli miasta i zapewnić dach nad głową innej… — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) May 4, 2025 Rozwiń

Kierwiński: ta historia bulwersuje

"Od grudnia Nawrocki wie, że Pan Jerzy zniknął. Co robi? Nic... Tam jest więcej znaków zapytania. Ta historia bulwersuje. Pod wieloma względami" - uważa z kolei Marcin Kierwiński (Koalicja Obywatelska).

Od grudnia Nawrocki wie, że Pan Jerzy zniknął. Co robi? Nic... Tam jest więcej znaków zapytania. Ta historia bulwersuje. Pod wieloma względami. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) May 4, 2025 Rozwiń

Nowacka: to są obrzydlistwa i kłamstwa

W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 sprawę komentowała ministra edukacji Barbara Nowacka. - Jak dzisiaj czytamy w Onecie - osoba, od której przejął mieszkanie, jest domu pomocy społecznej. To znaczy, że jest w stanie złym, jest osobą biedną, jest osobą, o której rzeczniczka mówi, że jest osobą z niepełnosprawnościami, a pan Karol od grudnia nie zainteresował się tą osobą, której tak z wdzięczności - według rzeczniczki - cały czas robi zakupy i dostarcza leki - mówiła.

- To są obrzydliwości i kłamstwa wskazujące na bardzo śliską historię - oceniła Nowacka.

Bocheński o "figurze retorycznej"

Europoseł PiS Tobiasz Bocheński uważa, że słowa Nawrockiego na debacie były "nadinterpretacją". - Karol Nawrocki powiedział, że "tak jak każdy Polak". Odnosił się do Polaków, dla których przygotował program, a większość Polaków posiada jedno mieszkanie i tego dotyczy jego postulat - stwierdził.

- Mówi w imieniu zwykłych Polaków, którzy posiadają jedno mieszkanie, nie jak poseł Kropiwnicki kilkanaście, i o to chodzi w tej figurze retorycznej - mówił Bocheński. Wspomniał również o tym, że debata prezydencka ma ograniczenia czasowe.

Bielan: Nawrocki odwiedził pana Jerzego w Boże Narodzenie

- Odwiedzał go podczas świąt Bożego Narodzenia. Opłacał wcześniej - zgodnie z umową, którą panowie zawarli - wszystkie opłaty związane z tym mieszkaniem - mówił w Polsat News Adam Bielan, europoseł PiS.

Informacje Onetu nazwał "wrzutką służb specjalnych". Zapowiedział też, że Nawrocki wystąpi w poniedziałek o 12 na konferencji w tej sprawie i opublikuje swoje oświadczenie majątkowe.

.@marcinfijolek: Jak to jest, że @NawrockiKn przez pół roku nie ustalił, gdzie jest człowiek, który mieszkał w jego mieszkaniu? @AdamBielan: Nie ma w tej sprawie żadnych tajemnic, @Nawrockikn ma o 12:00 konferencję i opublikuje swoje oświadczenie majątkowe. pic.twitter.com/guoKAlThAI — Graffiti_PN (@Graffiti_PN) May 5, 2025 Rozwiń

