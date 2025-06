Pomyłki w komisjach? Kalisz: PKW nie może tego zostawić

Kalisz o spotkaniu w PKW w sprawie możliwych pomyłek w komisjach: to nie jest podważanie wyborów Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W sobotę Ryszard Kalisz poinformował, że w poniedziałek o godzinie 17 odbędzie się posiedzenie PKW dotyczące "wpisów błędnych liczb głosów w protokołach" niektórych komisji wyborczych.

Jak ustalił reporter "Faktów" TVN Michał Tracz-Koszela, chodzi jednak o "spotkanie organizacyjne", a nie oficjalne posiedzenie.

Ryszard Kalisz odpowiadał na pytania dziennikarzy przed wejściem do siedziby PKW.

Zgodnie z informacją przekazaną przez członka PKW Ryszarda Kalisza, w poniedziałek o godzinie 17 miało się rozpocząć "posiedzenie" komisji dotyczące ewentualnego wpisania błędnych liczb głosów w niektórych komisjach wyborczych w trakcie drugiej tury wyborów prezydenckich. Jednak przed posiedzeniem pojawiły się informacje, że zostało ono odwołane, a w jego miejsce odbędzie się "spotkanie organizacyjne".

Ryszard Kalisz odpowiadał na pytania dziennikarzy przed godziną 17, kiedy przybył pod siedzibę PKW w Warszawie. Podkreślił, że "w najmniejszym stopniu nie podejmuje się oceny skali" możliwych pomyłek wpisów liczby głosów przez komisje i że jest to zadanie Sądu Najwyższego.

Ryszard Kalisz Źródło: Radek Pietruszka/EPA/PAP

- Ja chcę, i taki jest mój cel piątkowego wniosku, żeby Krajowe Biuro Wyborcze jako organ wykonawczy przygotowało mi materiał do podjęcia decyzji dotyczącej treści sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej - powiedział Kalisz.

- Jak mam za czymś głosować, to ja chcę, żeby to było potwierdzone albo niepotwierdzone i stąd mój piątkowy wniosek i stąd jest dzisiejsze spotkanie - dodał.

Kalisz: to nie jest podważanie wyborów

Według niego "cały problem polega na tym", że o ewentualnych nieprawidłowościach dowiaduje się z mediów. - Tego rodzaju informacje funkcjonują w przestrzeni publicznej, a ja jako odpowiedzialny członek Państwowej Komisji Wyborczej muszę w poniedziałek 16 czerwca podjąć decyzję - zaznaczył.

Dodał, że "PKW tej całej sytuacji nie może zostawić". - To nie jest żadne podważanie czegokolwiek. To jest procedura, która zmierza do tego, żeby w sprawozdaniu Państwowej Komisji Wyborczej zawarta była prawda - podkreślił.

Ryszard Kalisz przyznał, że "nie ma pojęcia", skąd rozbieżności co do tego, czy w PKW odbywa się posiedzenie czy spotkanie. - Dostałem informację w piątek, że będzie posiedzenie. Dzisiaj się od dziennikarzy dowiaduje, że nie będzie posiedzenia. To oddzwoniłem do szefa KBW (Rafała Tkacza) i powiedział, że będzie zebranie członków - relacjonował.

- Ja muszę w poniedziałek zagłosować za przyjęciem sprawozdania albo nie. No i co ja mam zrobić? Posługiwać się informacjami medialnymi? Nie. Państwowa Komisja Wyborcza ma organ wykonawczy - Krajowe Biuro Wyborcze - i ja chcę, żeby ono przygotowało nam materiał. To nie jest żadne podważanie z naszej strony wyborów czy jakiekolwiek inne działanie poza chęcią wykonania właściwie i należycie swoich obowiązków - zaznaczył.

Mówił również, że "to jest sytuacja, która bardzo interesuje obywateli, wyborców".

"Posiedzenie" czy "zebranie" w PKW?

Pierwszy o odwołaniu posiedzenia PKW poinformował Bussiness Insider. Reporter "Faktów" TVN Michał Tracz-Koszela ustalił, że PKW nie przewiduje dziś "posiedzenia", ale komisja organizuje o godzinie 17 "spotkanie organizacyjne".

Nie wiadomo, czy na spotkaniu organizacyjnym będą wszyscy członkowie PKW, ale będzie ono poświęcone ewentualnym nieprawidłowościom - dowiedziała się dziennikarka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki przyznał, że nie zna terminu posiedzenia PKW w tej sprawie. Wcześniej w poniedziałek przekazał w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że to przewodniczący PKW zwołuje posiedzenia Komisji. "Najbliższe oficjalne wydarzenie z udziałem PKW to jest wręczenie (Karolowi Nawrockiemu - red.) uchwały o wyborze prezydenta" - podał Chmielnicki. Uroczystość ta zaplanowana jest na 11 czerwca.

O tym, że w poniedziałek o godzinie 17 odbędzie się "posiedzenie" Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące ewentualnego wpisania błędnych liczb głosów przez niektóre obwodowe komisje wyborcze w trakcie wyborów prezydenckich, informował w sobotę członek PKW Ryszard Kalisz.

Posiedzenie PKW dot. wpisów błędnych liczb głosów w protokółach niektórych OKW odbędzie 9 czerwca 2025 r. o godz. 17:00.

Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów na Prezydenta R.P. na podstawie sprawozdania przedstawionego przez PKW oraz po rozpoznaniu protestów. — Ryszard Kalisz (@RyszardKalisz) June 7, 2025 Rozwiń

Kalisz w poniedziałek przekazał, że "przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podjął decyzję, iż o 17.00 odbędzie się spotkanie członków PKW". "Nie będzie to formuła posiedzenia" - dodał.

Możliwe pomyłki w komisjach wyborczych

Media od kilku dni informują o kontrowersjach związanych z liczeniem głosów w niektórych komisjach podczas niedzielnej drugiej tury wyborów prezydenckich.

Jednym z takich przypadków jest sytuacja w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 95 przy ulicy Stawowej w Krakowie, gdzie odwrotnie przypisano głosy oddane w drugiej turze wyborów prezydenckich na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.

Jak poinformował komisarz wyborczy w Krakowie Rafał Sobczuk, przedstawiciele obwodowej komisji zgłosili pomyłkę urzędowi miasta oraz komisji okręgowej, która prowadzi w tej sprawie wyjaśnienia.

Według doniesień mediów, do nieprawidłowości mogło dojść w kilkunastu innych komisjach. Różnica pomiędzy obydwoma kandydatami wyniosła ponad 369 tysięcy głosów - Karol Nawrocki zdobył 10 606 877 głosów, a Rafał Trzaskowski - 10 237 286.

Kosiniak-Kamysz: wszczynanie politycznej wojny w tym temacie osłabia Polskę

Wicepremier, szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w poniedziałek napisał w serwisie X, że "jeżeli obywatele zgłaszają nieprawidłowości w komisjach wyborczych, to rolą instytucji państwa jest ich skrupulatne wyjaśnienie".

"Polacy muszą mieć gwarancję, że każdy głos jest ważny i właściwie policzony – jednak tezy o sfałszowaniu wyborów są nieuzasadnione i nikt odpowiedzialny ich nie podnosi. Wszczynanie politycznej wojny w tym temacie osłabia Polskę" - podkreślił.

Jeżeli obywatele zgłaszają nieprawidłowości w komisjach wyborczych, to rolą instytucji państwa jest ich skrupulatne wyjaśnienie. Polacy muszą mieć gwarancję, że każdy głos jest ważny i właściwie policzony – jednak tezy o sfałszowaniu wyborów są nieuzasadnione i nikt… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 9, 2025

Gawkowski: wierzę, że szybko wyjaśnimy kwestię dotyczącą tych pomyłek

Wicepremier Krzysztof Gawkowski (Lewica) w poniedziałek, w trakcie konferencji w Gdańsku, był pytany przez dziennikarzy między innymi o doniesienia dotyczące rzekomych nieprawidłowości w trakcie wyborów prezydenckich.

Odpowiedział, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna szybko się tym zająć i rozwiać wątpliwości. - Nie może być tak, że tydzień po wyborach okazuje się, że jeden kandydat ewidentnie w komisjach tracił, a drugi ewidentnie zyskiwał - powiedział.

- Wierzę, że szybko wyjaśnimy kwestię dotyczącą tych pomyłek wyborczych, bo to już chyba nawet nie pomyłki, tylko fałszerstwa. Wiele komisji obwodowych w całym kraju pomyliło się w podobny sposób - ocenił wicepremier.

Dodał, że w wyborach zachodzą pomyłki i "nie jest to nic nadzwyczajnego". Zaznaczył przy tym, że należy się zastanowić, czy w przypadku ostatnich wyborów nie była to "zorganizowana pomyłka, czyli fałszerstwo, które miało cel operacyjny bardzo prosty, to znaczy doprowadzenie do zmiany wyników protokołów końcowych w komisjach obwodowych". - Dzisiaj nie ma mowy o podważaniu wyników wyborów, ale jest mowa o podważaniu wyników w komisjach obwodowych, więc im szybciej będziemy wiedzieli, co jest na stole, tym łatwiej unikniemy tego, że ktoś będzie podważał wybory i ich wyniki - dodał.

Zaznaczył, że nie chciałby w przyszłości podobnych pomyłek wyborczych przy protokołach w komisjach obwodowych, bo to - jak ocenił - podważa samą ideę demokracji. - Trudno mi jest uwierzyć, że w wielu miejscach w Polsce ludzie mylili się w taki sam sposób, to znaczy kandydat, który przegrał, nagle wygrywał w ostatecznym zliczeniu głosów i odwrotnie. To już nie wygląda wtedy na pomyłkę, tylko na celowe działanie - stwierdził.