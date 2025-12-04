Spadki na podium. Lider bez zmian. Najnowszy sondaż partyjny

Biejat: sondaże to raczej powód do autorefleksji, a nie świętowania. Wypowiedź z października Źródło: TVN24

W czwartek ukazał się nowy sondaż Opinia24. Zapytano w nim Polaków, czy gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, wzięliby w nich udział. 74 proc. respondentów zadeklarowało, że poszłoby do urn, w tym 51 proc. "zdecydowanie tak" i 23 proc. "raczej tak". 20 proc. badanych odpowiedziało, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu, w tym 9 proc. "raczej nie" i 11 proc. "zdecydowanie nie". 6 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Spośród osób, które planują udział w wyborach, 31,7 proc. zadeklarowało poparcie dla Koalicji Obywatelskiej (spadek o 1,3 punktu procentowego względem badania opublikowanego szóstego listopada). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,1 proc. (spadek o 2,3 pkt proc.), a na trzecim Konfederacja z 14,6 proc. poparcia (wzrost o 2 pkt proc.).

Dalej uplasowały się: Nowa Lewica: 6,6 proc. (+0,3 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej: 6,2 proc. (+0,3 pkt proc.), Partia Razem: 4,6 proc. (+1,5 pkt proc.), Polska 2050: 2,8 proc. (+1,1 pkt proc.) oraz PSL: 1,2 proc. (-0,2 pkt proc.). Inne ugrupowania wskazał 1 proc. respondentów, a 6,2 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Sondaż Opinia24 przeprowadzono w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków techniką CATI i CAWI (metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych).

