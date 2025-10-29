Najnowszy sondaż i duża zmiana w Sejmie

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej", na KO zamierza oddać swój głos 30,4 proc. badanych, na PiS 27,6 proc., a 15 proc. na Konfederację. W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwa ugrupowania - Lewica z poparciem 6,7 proc. i Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna może liczyć na 5,5 proc. poparcia wśród uczestników sondażu.
Sondaż IBRIS dla "Rzeczpospolitej". Kto poza Sejmem
Pozostałe ugrupowania w badaniu IBRIS znalazły się pod progiem - odnotowały poparcie niższe niż 5 proc. To oznacza, że w Sejmie nie zobaczylibyśmy już PSL (poparcie 4,1 proc.), Razem (4 proc.) i Polski 2050 (1,3 proc.). 5,4 proc. badanych osób na razie nie wie, na kogo zagłosuje. Deklarowana frekwencja to 54,8 proc.
Jak zauważa "Rzeczpospolita", w połowie kadencji dwie najważniejsze siły polityczne od miesięcy zamieniają się miejscami w badaniach IBRiS i utrzymują do siebie niewielki dystans. - Mimo że premier Donald Tusk ma wyraźny problem ze skutecznością swojego rządu, nie traci poparcia. Paradoks polega na tym, że to Jarosław Kaczyński od ponad kwartału próbuje wyrwać się z okrążenia Brauna i Konfederacji – i wciąż nie jest w stanie tego zrobić. PiS nie zyskuje. Co więcej, Kaczyński nie potrafi zdyskontować zwycięstwa Nawrockiego - komentuje w "Rzeczpospolitej" Marcin Duma, prezes IBRiS.
Badanie IBRIS dla "Rzeczpospolitej" zostało przeprowadzone 24 i 25 października na ogólnopolskiej próbie 1067 respondentów.
