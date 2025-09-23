Logo strona główna
Subskrybuj
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Polska

Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? Sondaż

Nocna prohibicja, alkohol
Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
Źródło: TVN24
W Warszawie odbyła się burzliwa dyskusja dotycząca wprowadzenia nocnej prohibicji. Od roku 2018 na taki krok zdecydowało się ponad 180 gmin. IBRiS zapytał Polaków, czy opowiadają się za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w ich miejscowości.

Dyskusja nad wprowadzeniem nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie to temat, który zyskał rozgłos także poza stolicą. W miniony czwartek stołeczni radni nie zgodzili się na wprowadzenie nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Przyjęli natomiast stanowisko, które zakłada wprowadzenie pilotażowo zakazu w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ. Ograniczenie sprzedaży miałoby obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych.

Nocna prohibicja w stolicy. "Absolutny szok" na sesji Rady Warszawy. Posłanka: czasem trzeba zrobić krok wstecz
W przeprowadzonych przez miasto konsultacjach społecznych ponad 80 procent warszawiaków było za wprowadzeniem nocnej prohibicji. Również badanie opinii mieszkańców - Barometr Warszawski - wskazało, że ponad 60 procent mieszkańców jest za nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Mimo to radni podjęli inną decyzję.

Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji?

Prawie siedmiu na dziesięciu ankietowanych Polaków opowiada się za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w ich miejscowości - wynika z sondażu IRBIS dla PAP. Pomysł ten popiera ponad 80 proc. kobiet, a także 73 proc. osób w wieku 18-29 lat.

IBRiS dla PAP
Polacy o nocnej prohibicji
Źródło: Mateusz Krymski/PAP

Według sondażu ze stwierdzeniem: "chciałbym/chciałabym, żeby w miejscowości, w której mieszkam, został wprowadzony zakaz nocnej sprzedaży alkoholu od 23.00 do 6 rano" zgodziło się w sumie 68 proc. respondentów. Z tego 40,2 proc. zadeklarowało poparcie w sposób "zdecydowany", a 27,8 proc. odpowiedziało "raczej tak". Przeciwko jest łącznie 28,3 proc. badanych, z czego 14,3 proc. "raczej", a 14,0 proc. "zdecydowanie". Pozostałe 3,7 proc. respondentów nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii.

Poparcie dla nocnej prohibicji jest silnie zróżnicowane demograficznie. Kobiety wyrażają silniejsze poparcie niż mężczyźni - 80,1 proc. w stosunku do 57,8 proc. Mężczyźni są bardziej skłonni do sprzeciwu (19,7 proc. "zdecydowanie nie") niż kobiety (7,4 proc. "zdecydowanie nie").

Różne pokolenia, to samo przekonanie

Jak zauważył IBRIS, analiza wieku pokazuje, że choć najwyższy poziom poparcia obserwujemy w grupie osób powyżej 70. roku życia (81,1 proc. "zdecydowanie tak"), to wśród młodych dorosłych, w wieku 18-29 lat, poparcie jest tylko niewiele niższe i wynosi 73,2 proc.

Poparcie różni się także w zależności od miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia. Mieszkańcy małych miast (do 50 tys. mieszkańców) i dużych miast (powyżej 250 tys. mieszkańców) wykazują największe poparcie dla nocnej prohibicji - odpowiednio 74,4 proc. i 69,6 proc. Natomiast wśród mieszkańców średnich miast (50-250 tys. mieszkańców) poparcie to jest zauważalnie niższe (58,5 proc.).

Jednocześnie osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym stanowią grupę z największym poparciem dla prohibicji (77,9 proc.). Poparcie to spada wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, osiągając najniższy poziom wśród osób z wykształceniem wyższym – łącznie 63,1 proc.

"Żyjemy w Alkopolsce. Na każdym szczeblu"
- Chociaż często mówi się, że młodzież napędza liberalne zmiany, w kwestii nocnej prohibicji młodzi Polacy zaskakują swoim pragmatyzmem i poczuciem odpowiedzialności. Ich wysokie poparcie dla zakazu pokazuje, że nie jest to ideologiczna walka o swobody, lecz praktyczna ocena rzeczywistości, w której mniejsza dostępność alkoholu oznacza mniej awantur, większe poczucie bezpieczeństwa i spokojniejsze otoczenie. Ten sam trend widoczny jest u kobiet, dla których bezpieczeństwo stanowi najwyższy priorytet, a negatywne skutki nieograniczonej nocnej sprzedaży alkoholu, takie jak przemoc, hałas i zagrożenie w przestrzeni publicznej, są odczuwalne w sposób szczególnie dotkliwy - skomentował dyrektor ds. komunikacji IBRiS Kamil Smogorzewski.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu od 2025 roku. Gdzie wprowadzono?

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W czerwcu tego roku w sezonie turystycznym wprowadziło ją Giżycko. W lipcu takie przepisy wprowadzono w Słupsku, a na początku sierpnia w Szczecinie. W Gdańsku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać od początku września.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-20 września 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1069 dorosłych Polaków, metodą CATI. Z analizy wyników wyłączono miasta z wprowadzoną pełną prohibicją.

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
PolskaWarszawaprawo
