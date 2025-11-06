Czarzasty do Ziobry: Śmierć Barbary Blidy. Pamiętasz?

Włodzimierz Czarzasty zwraca się do Zbigniewa Ziobry. "Pamiętasz?" Źródło: Włodzimierz Czarzasty/X

Sejmowa komisja regulaminowa w czwartek o godzinie 16 ma zająć się wnioskiem prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że jeśli komisja przedstawi sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ziobrze, to w piątek wieczorem, w bloku głosowań, Sejm podejmie w tej sprawie decyzję.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty opublikował w czwartek nagranie, w którym nawiązał do kwestii immunitetu i przypomniał byłemu prokuratorowi generalnemu o śmierci byłej posłanki SLD Barbary Blidy.

"Pamiętasz sprawę Blidy? Była wielokrotnie przesłuchiwana. Opowiadała, że wzywano ją do prokuratury i czekała pod drzwiami prokuratora pięć-sześć godzin" - mówił w nagraniu Czarzasty. "Chcieliście ją upodlić, poniżyć" - kontynuował wicemarszałek Sejmu.

"Dlaczego takie sytuacje zdarzały się, kiedy byłeś prokuratorem generalnym?" - zadał pytanie Czarzasty. Stwierdził, że będzie pamiętać o śmierci Blidy w czasie głosowania w sprawie immunitetu Ziobry.

Barbara Blida miała zastrzelić się 25 kwietnia 2007 roku, kiedy funkcjonariusze ABW przyszli przeszukać jej dom w Siemianowicach Śląskich i zatrzymać ją na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Byłej posłance SLD i byłej minister budownictwa miały zostać przedstawione zarzuty w śledztwie dotyczącym tzw. afery węglowej.

Czarzasty o wejściu policji do jego domu w 2007 roku

We wtorek Czarzasty opublikował też inne nagranie. W nim przypomniał o tym, jak sam wraz z żoną i dziećmi znalazł się w sytuacji, w której służby weszły do ich domu. Jak powiedział, przeklinając, grozili mu wówczas śmiercią.

- Pamiętasz, jak o 6 rano wprowadziłeś mi do domu policję? Jak położyłeś na ziemi moją żonę (...), jak wszedłeś do sypialni mojej córki, jak wszedłeś do sypialni mojego syna? Pamiętasz to? Pamiętasz, jak leżałem na podłodze, a ludzie, którzy za twoją wiedzą weszli do mnie do domu, trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: "jak podniesiesz łeb, to ci go, ku***, odstrzelimy"? - pyta Czarzasty na nagraniu.

