- To nie jest nic dziwnego, ponieważ słowo "koalicja" występowało w mediach w ostatnim roku znacznie częściej niż w latach poprzednich - powiedział prof. Marek Łaziński, ogłaszając wyniki plebiscytu. - Słowo jest wygodne do komentowania, bo w zależności od tego, co do niego dodamy, to inaczej patrzymy na koalicję. Słowo Roku jest słowem bez żadnych dat dodanych do słowa "koalicja". Słowo to jest z nami od dawna, od XVI wieku i nie zmienia istotnie znaczenia - dodał.