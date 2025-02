Znany ksiądz i działacz PiS z zarzutami

Jak poinformował prokurator Woliński, Sławomir Ż. i Ryszard W. zostali już zwolnieni - zastosowano w stosunku do nich dozór i zakaz kontaktowania się ze świadkami.

W środę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA Jacek Dobrzyński przekazał, że w tym dniu, "na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga agenci CBA zatrzymali dwie osoby do śledztwa w sprawie podejmowania, w zamian za korzyść majątkową albo jej obietnicę, pośrednictwa w załatwieniu dostaw pojazdów mechanicznych z przeznaczeniem dla WOT (Wojsk Obrony Terytorialnej)". "Wśród zatrzymanych jest duchowny, wysoki rangą wojskowy w stanie spoczynku" - przekazał Dobrzyński.

Ksiądz Sławomir Ż.

Z ustaleń mediów wynika, że chodzi o księdza prałata Sławomira Ż., który jako pułkownik w 2010 roku decyzją szefa MON Bogdana Klicha został przeniesiony do rezerwy kadrowej. Zanim do tego doszło, duchowny był wymieniany jako główny kandydat na stanowisko ordynariusza polowego Wojska Polskiego po śmierci biskupa Tadeusza Płoskiego w katastrofie smoleńskiej. W październiku 2016 roku duchowny został inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej i objął stanowisko proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.