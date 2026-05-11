Polska Senator wykluczony z Koalicji Obywatelskiej

Wątpliwości wokół zabiegu syna Tomasza Lenza - relacja reportera TVN24 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał Michalski, Tomasz Lenz przestaje być też członkiem klubu parlamentarnego KO. To pokłosie historii opisanej przez Wirtualną Polskę i kary nałożonej przez NFZ na szpital w Aleksandrowie Kujawskim po tym, jak w placówce przeprowadzono zabieg u syna senatora poza obowiązującymi procedurami.

Kontrowersje wokół zabiegu syna senatora KO

W artykule Wirtualnej Polski wskazano, że zabieg syna Tomasza Lenza miał się odbyć poza standardową procedurą, bez formalnej zgody i dokumentacji medycznej, a także bez kolejki. Jak informował portal, polityk z synem pojawili się w szpitalu w niedzielę, ominęli izbę przyjęć, skierowali się do głównego wejścia, a stamtąd do pokoju zabiegowego na oddziale chirurgii. W udzielaniu pomocy medycznej mieli uczestniczyć ordynator chirurgii i anestezjolog, którzy w tym czasie pełnili dyżur na innych oddziałach.

Tomasz Lenz Źródło: Marcin Obara/PAP

Portal nie napisał, kto konkretnie był pacjentem, któremu wykonano zabieg, poinformował jedynie, że chodzi o krewnego senatora. Informację, że krewnym tym był syn Tomasza Lenza, podał później sam polityk w swoim oświadczeniu.

Dyrektor szpitala Mariusz Trojanowski w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski przyznał, że 15 marca w jego szpitalu odbył się zabieg w trybie nieplanowanym i pozakolejkowym. Podkreślił przy tym, że mogło dojść do naruszenia zasad.

OGLĄDAJ: TVN24