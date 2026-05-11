Senator wykluczony z Koalicji Obywatelskiej
Jak przekazał Michalski, Tomasz Lenz przestaje być też członkiem klubu parlamentarnego KO. To pokłosie historii opisanej przez Wirtualną Polskę i kary nałożonej przez NFZ na szpital w Aleksandrowie Kujawskim po tym, jak w placówce przeprowadzono zabieg u syna senatora poza obowiązującymi procedurami.
Kontrowersje wokół zabiegu syna senatora KO
W artykule Wirtualnej Polski wskazano, że zabieg syna Tomasza Lenza miał się odbyć poza standardową procedurą, bez formalnej zgody i dokumentacji medycznej, a także bez kolejki. Jak informował portal, polityk z synem pojawili się w szpitalu w niedzielę, ominęli izbę przyjęć, skierowali się do głównego wejścia, a stamtąd do pokoju zabiegowego na oddziale chirurgii. W udzielaniu pomocy medycznej mieli uczestniczyć ordynator chirurgii i anestezjolog, którzy w tym czasie pełnili dyżur na innych oddziałach.
Portal nie napisał, kto konkretnie był pacjentem, któremu wykonano zabieg, poinformował jedynie, że chodzi o krewnego senatora. Informację, że krewnym tym był syn Tomasza Lenza, podał później sam polityk w swoim oświadczeniu.
Dyrektor szpitala Mariusz Trojanowski w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski przyznał, że 15 marca w jego szpitalu odbył się zabieg w trybie nieplanowanym i pozakolejkowym. Podkreślił przy tym, że mogło dojść do naruszenia zasad.
