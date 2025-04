Senator wyrzucony z klubu Lewicy. "Nie pierwszy raz głosował inaczej"

"Będzie musiał pan Piotr Woźniak szukać innych ugrupowań" Źródło: TVN24

Senator Piotr Woźniak został wykluczony z klubu Lewicy za złamanie dyscypliny w głosowaniu dotyczącym składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - przekazał w piątek rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.

Kluczowe fakty: W środę w Senacie odbyło się głosowanie w sprawie obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Lewica głosowała przeciw, z wyjątkiem senatora Piotra Woźniaka

Klub Lewicy podjął decyzję o wykluczeniu senatora za złamanie dyscypliny.

- Nie pierwszy raz głosował inaczej, niż rekomendował klub - mówiła kandydatka na prezydenta Magdalena Biejat.

Chodzi o środowe głosowanie w Senacie nad nowelizacją ustawy dotyczącej obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Cały klub Lewicy - z wyjątkiem senatora Woźniaka - zagłosował przeciw noweli.

W środę szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że - w związku ze złamaniem przez Woźniaka dyscypliny klubowej - złożyła wniosek o jego wykluczenie z klubu Lewicy.

W piątek wieczorem na posiedzeniu klubu parlamentarnego Lewicy odbyło się głosowanie w sprawie przyszłości Woźniaka. Jak przekazał rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik, klub Lewicy zdecydowaną większością głosów podjął decyzję o wykluczeniu senatora. - Woźniak został usunięty z klubu bez głosów sprzeciwu - dodał.

"Pokłosie wprowadzenia dyscypliny"

- Jest to oczywiście pokłosie wprowadzenia dyscypliny, jeśli chodzi o głosowanie nad składką zdrowotną, bo to jest kwestia fundamentalna dla Lewicy - trzymanie systemu ochrony zdrowia na odpowiednim poziomie oraz bronienie polskich pracowników - powiedział Michnik.

Piotr Woźniak Źródło: PAP

Biejat: nie pierwszy raz głosował inaczej

Kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat powiedziała w piątek rano w TOK FM, że zagłosuje za wykluczeniem senatora z klubu. Jak tłumaczyła, Woźniak "nie pierwszy raz głosował inaczej niż rekomendował klub". - Tym razem wprowadziliśmy dyscyplinę, bo to było dla nas bardzo ważne, żeby wszyscy lewicowi parlamentarzyści zagłosowali zgodnie z interesem obywateli - dodała.

Obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił 4 kwietnia głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem. Konfederacja wstrzymała się od głosu.

O zawetowanie przepisów zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy między innymi kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat, kandydat Razem Adrian Zandberg, Porozumienie Rezydentów OZZL i Naczelna Izba Lekarska.

Według nich obniżenie składki pogorszy sytuację pacjentów i pogłębi kryzys ochrony zdrowia. W środę premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli prezydent zawetuje zmiany w składce zdrowotnej, to jako premier podejmie kroki, by wrócić do tego tematu po wyborach prezydenckich.

