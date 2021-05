Senat zdecyduje w sprawie nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

W kwietniu posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Prawo Obywatelskich wybrał Sejm, ale aby mógł on objąć to stanowisko, musi jeszcze uzyskać poparcie Senatu. - Rozpatrzymy punkt dotyczący wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu - poinformował w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Negocjacje Wróblewskiego

Bartłomiej Wróblewski po wyborze przez Sejm na RPO zapraszał do rozmowy senatorów różnych opcji politycznych. - Wszystkie spotkania z senatorami przebiegły w dobrej atmosferze, choć na każdym z nich akcentowałem nieco inne sprawy - poinformował w środę polityk PiS.

W poniedziałek spotkał się między innymi z szefem senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej Marcinem Bosackim, który po spotkaniu poinformował, że zaapelował do Wróblewskiego, by zrezygnował z ubiegania się o urząd RPO i ustąpił komuś bardziej bezstronnemu.

Bosacki: w imieniu klubu KO zaapelowałem do pana Wróblewskiego, aby sam zrezygnował z ubiegania się o stanowisko RPO

Bosacki: w imieniu klubu KO zaapelowałem do pana Wróblewskiego, aby sam zrezygnował z ubiegania się o stanowisko RPO TVN24

Bezskuteczne głosowania nowego RPO

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła kadencja RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej stwierdził, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny.