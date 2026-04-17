Kaczyński i Błaszczak nie zagłosowali. "Zostawili cały swój klub na spalonym"
W piątek Sejm głosował ponownie nad uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów. Za głosowało 243 posłów, przeciwko 191 , trzech wstrzymało się od głosu. Do uchwalenia ustawy - i tym samym do odrzucenia prezydenckiego weta - potrzebne były 263 głosy poparcia.
Przeciwko uchwaleniu ustawy głosowało 171 posłów PiS, 15 posłów Konfederacji, poseł niezrzeszony Marek Jakubiak oraz czterech posłów koła Demokracja.
17 posłów PiS nie wzięło udziału w głosowaniu, wśród nich jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, który - jak zauważył w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka - był obecny na sali plenarnej.
Tusk: zostawili cały swój klub na spalonym
Również premier Donald Tusk skomentował, że "prezes Kaczyński i przewodniczący Błaszczak przestraszyli się prawdy o kryptoaferze PiS i nie zagłosowali za wetem prezydenta!". "Zostawili cały swój klub na spalonym" - dodał.
Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak również był obecny na sali podczas głosowania.
Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 156 posłów KO, 32 posłów PSL, 19 - Lewicy, 15 - Centrum, 12 - Polski 2050, a także pięcioro posłów niezależnych i czworo Razem.
Kolejne głosowanie w sprawie weta prezydenta
Piątkowe głosowanie było już drugim w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Prezydent pierwszy raz zawetował taką ustawę na początku grudnia ubiegłego roku. Wówczas, również w grudniu 2025 roku, Sejm nie odrzucił weta. Rząd zdecydował wtedy na ponowne wniesienie do Sejmu tej samej ustawy, która została uchwalona w lutym. Prezydent po raz kolejny ją zawetował.
Zawetowana w lutym ustawa różniła się od tej wcześniejszej jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell