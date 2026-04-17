Kaczyński i Błaszczak nie zagłosowali. "Zostawili cały swój klub na spalonym" Justyna Sochacka

Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek Sejm głosował ponownie nad uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów. Za głosowało 243 posłów, przeciwko 191 , trzech wstrzymało się od głosu. Do uchwalenia ustawy - i tym samym do odrzucenia prezydenckiego weta - potrzebne były 263 głosy poparcia.

Przeciwko uchwaleniu ustawy głosowało 171 posłów PiS, 15 posłów Konfederacji, poseł niezrzeszony Marek Jakubiak oraz czterech posłów koła Demokracja.

17 posłów PiS nie wzięło udziału w głosowaniu, wśród nich jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, który - jak zauważył w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka - był obecny na sali plenarnej.

Jarosław Kaczyński był na sali, ale nie wziął udziału w głosowaniu nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. On już wie, że #KryptoAferaPiS obnaża prawdę o jego środowisku. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) April 17, 2026 Rozwiń

Tusk: zostawili cały swój klub na spalonym

Również premier Donald Tusk skomentował, że "prezes Kaczyński i przewodniczący Błaszczak przestraszyli się prawdy o kryptoaferze PiS i nie zagłosowali za wetem prezydenta!". "Zostawili cały swój klub na spalonym" - dodał.

Prezes Kaczyński i przewodniczący Błaszczak przestraszyli się prawdy o kryptoaferze PiS i nie zagłosowali za wetem prezydenta! Zostawili cały swój klub na spalonym. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 17, 2026 Rozwiń

Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak również był obecny na sali podczas głosowania.

Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak w Sejmie Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 156 posłów KO, 32 posłów PSL, 19 - Lewicy, 15 - Centrum, 12 - Polski 2050, a także pięcioro posłów niezależnych i czworo Razem.

Głosowanie nad ponownym uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów Źródło: sejm.gov.pl

Kolejne głosowanie w sprawie weta prezydenta

Piątkowe głosowanie było już drugim w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Prezydent pierwszy raz zawetował taką ustawę na początku grudnia ubiegłego roku. Wówczas, również w grudniu 2025 roku, Sejm nie odrzucił weta. Rząd zdecydował wtedy na ponowne wniesienie do Sejmu tej samej ustawy, która została uchwalona w lutym. Prezydent po raz kolejny ją zawetował.

Zawetowana w lutym ustawa różniła się od tej wcześniejszej jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

OGLĄDAJ: Premier: nikt nie może ukrywać, że nie wie, co się za tym kryje. Weto zostaje