Polska

Dziś orędzie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego

25b18213
Sejm. Włodzimierz Czarzasty przeprosił Szymona Hołownię
Źródło: Sejm RP
W piątek o godz. 20 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wygłosi orędzie. Będzie je można obejrzeć na antenie TVN24 oraz w internecie w TVN24+.
Kluczowe fakty:
  • Orędzie, czyli uroczyste przemówienie skierowane do narodu, które obowiązkowo transmituje państwowa telewizja oraz radio, mogą wygłaszać cztery osoby w państwie.
  • Nie może trwać dłużej niż 10 minut.
  • Z instytucji orędzia chętnie korzystał poprzednik Czarzastego, Szymon Hołownia.

We wtorek Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu. W głosowaniu uzyskał 236 głosów poparcia, przy 209 przeciw i dwóch wstrzymujących się. Na stanowisku, zgodnie z umową koalicyjną, zastąpił Szymona Hołownię z Polski 2050.

W rozmowie z dziennikarzami zdradził, że planuje orędzie. - Będę również, tak jak każdy marszałek po swoim wyborze, po posiedzeniu Sejmu miał orędzie. I tam przedstawię w trakcie tego orędzia swój punkt widzenia, również na tę sprawę - mówił dziennikarzom zapytany, czy po objęciu przez niego funkcji marszałka Sejmu istnieje ryzyko powrotu tak zwanej sejmowej zamrażarki.

Wkracza "inteligentna bestia". "Włodek, myślisz, że jesteś bogiem?"
Kto może wygłosić orędzie?

Orędzie, czyli uroczyste przemówienie skierowane do narodu, które obowiązkowo transmituje państwowa telewizja oraz radio, mogą wygłaszać cztery osoby w państwie - prezydent, premier oraz właśnie marszałkowie - Sejmu i Senatu. Zdarza się, że orędzia wygłaszają inne ważne osoby, na przykład duchowni na czas świąt, ale jest to zwyczajowe oraz grzecznościowe.

Orędzie, chociaż w ustawie nie pojawia się to słowo i jest mowa o telewizyjnym wystąpieniu, nie może trwać dłużej niż 10 minut.

Z prawa do wygłoszenia orędzia korzystają niejednokrotnie marszałkowie, chociażby poprzednik Włodzimierza Czarzastego - Szymon Hołownia. Pierwsze wygłosił kilka dni po objęciu urzędu, 16 listopada 2023 roku. Nie było to jednak jego jedyne orędzie. 2 maja 2024 roku wygłosił orędzie z okazji Dnia Flagi, 16 maja 2024 roku mówił o polaryzacji i eskalacji agresji w polityce, zaś 30 maja wygłosił orędzie przed drugą turą wyborów prezydenckich, w którym zachęcał Polaków do udziału.

pc

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: tvn24.pl, Business Insider, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Włodzimierz CzarzastySejmSzymon Hołownia
