Żurek: być może będzie trzeba rozpocząć procedurę uzupełniania wyboru sędziów do TK Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od drugiej połowy grudnia 2025 roku w Trybunale Konstytucyjnym jest sześć wakatów. TK liczy więc obecnie 9 sędziów na 15 stanowisk sędziowskich. W zeszłym roku w Sejmie trzykrotnie odbyła się procedura wyboru sędziego TK, ale żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, a kluby parlamentarne - poza PiS - dotąd nie zgłaszały kandydatów na sędziów TK.

Jeszcze w 2025 roku rozpoczęto kolejne podejście, ponownie tylko klub PiS zgłosił kandydatów i kolejny raz są to: poseł PiS Marek Ast oraz profesor prawa Artur Kotowski.

Obrady Sejmu Źródło: PAP/Albert Zawada

Ast był radcą prawnym, od V kadencji Sejmu jest posłem, w swojej karierze parlamentarnej był m.in. przewodniczącym komisji ustawodawczej oraz komisji sprawiedliwości i praw człowieka, a także przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Kotowski jest profesorem zwyczajnym nauk prawnych, a obecnie kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Sejm odrzuca kandydatury Asta i Kotowskiego

Wcześniej Ast i Kotowski już trzykrotnie nie zostali oni wybrani przez Sejm - w lutym, maju i wrześniu 2025 r. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka w grudniu ub.r. po raz kolejny negatywnie zaopiniowała ich kandydatury.

W piątkowym głosowaniu kandydaturę Asta poparło 158 posłów, 223 głosowało przeciw, zaś 12 wstrzymało się od głosu. Zbliżone wyniki miało głosowanie nad kandydaturą Kotowskiego - poparło go również 158 posłów, 224 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Sejm odrzucił zgłoszonych przez PiS kandydatów na sędziów TK

- W związku z tym, że Sejm nie wybrał sędziów TK, procedurę wyboru przeprowadzimy ponownie - poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Kolejny termin zgłaszania kandydatów do TK zostanie ogłoszony w lutym.. - Lewica zgłosi sędziego na jeden wakat, PSL i Polska 2050 pewnie też po jednym, a KO pozostaje zarekomendować trzy nazwiska - mówiło źródło z otoczenia Czarzastego.

- Uważam, że w lutym powinno się zacząć wybierać niezależnych sędziów - mówił niedawno minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

W przyjętej jeszcze w marcu 2024 roku uchwale Sejm podkreślił, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy".

Sejm uznał też między innymi, że dwaj obecnie orzekający w TK - Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski - nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.

Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd w przyjętej w grudniu 2024 r. uchwale wskazał, że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. Jak dodano, "nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony".

OGLĄDAJ: TVN24 HD