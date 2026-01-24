Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sejm odrzucił kandydatury PiS do Trybunału Konstytucyjnego

Obrady Sejmu
Żurek: być może będzie trzeba rozpocząć procedurę uzupełniania wyboru sędziów do TK
Źródło: TVN24
Skład sędziów Trybunału Konstytucyjnego, decyzją Sejmu, nie zostanie rozszerzony o polityków PiS Marka Asta oraz profesora nauk prawnych Artura Kotowskiego. Obie kandydatury - już po raz czwarty - zostały zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość.

Od drugiej połowy grudnia 2025 roku w Trybunale Konstytucyjnym jest sześć wakatów. TK liczy więc obecnie 9 sędziów na 15 stanowisk sędziowskich. W zeszłym roku w Sejmie trzykrotnie odbyła się procedura wyboru sędziego TK, ale żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, a kluby parlamentarne - poza PiS - dotąd nie zgłaszały kandydatów na sędziów TK.

Jeszcze w 2025 roku rozpoczęto kolejne podejście, ponownie tylko klub PiS zgłosił kandydatów i kolejny raz są to: poseł PiS Marek Ast oraz profesor prawa Artur Kotowski.

Obrady Sejmu
Obrady Sejmu
Źródło: PAP/Albert Zawada

Ast był radcą prawnym, od V kadencji Sejmu jest posłem, w swojej karierze parlamentarnej był m.in. przewodniczącym komisji ustawodawczej oraz komisji sprawiedliwości i praw człowieka, a także przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Kotowski jest profesorem zwyczajnym nauk prawnych, a obecnie kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Sejm odrzuca kandydatury Asta i Kotowskiego

Wcześniej Ast i Kotowski już trzykrotnie nie zostali oni wybrani przez Sejm - w lutym, maju i wrześniu 2025 r. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka w grudniu ub.r. po raz kolejny negatywnie zaopiniowała ich kandydatury.

W piątkowym głosowaniu kandydaturę Asta poparło 158 posłów, 223 głosowało przeciw, zaś 12 wstrzymało się od głosu. Zbliżone wyniki miało głosowanie nad kandydaturą Kotowskiego - poparło go również 158 posłów, 224 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.

Sejm odrzucił zgłoszonych przez PiS kandydatów na sędziów TK
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sejm odrzucił zgłoszonych przez PiS kandydatów na sędziów TK

- W związku z tym, że Sejm nie wybrał sędziów TK, procedurę wyboru przeprowadzimy ponownie - poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Kolejny termin zgłaszania kandydatów do TK zostanie ogłoszony w lutym.. - Lewica zgłosi sędziego na jeden wakat, PSL i Polska 2050 pewnie też po jednym, a KO pozostaje zarekomendować trzy nazwiska - mówiło źródło z otoczenia Czarzastego.

- Uważam, że w lutym powinno się zacząć wybierać niezależnych sędziów - mówił niedawno minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

W przyjętej jeszcze w marcu 2024 roku uchwale Sejm podkreślił, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy".

Sejm uznał też między innymi, że dwaj obecnie orzekający w TK - Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski - nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.

Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd w przyjętej w grudniu 2024 r. uchwale wskazał, że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. Jak dodano, "nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Trybunał KonstytucyjnySejmPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
imageTitle
Mistrzyni gra dalej, jej koleżanki również. Amerykański dzień w Australii
Najnowsze
Karol Nawrocki
Nawrocki o polskich żołnierzach i Afganistanie. "Nie ma wątpliwości"
Polska
imageTitle
Stoch chorążym na igrzyskach? "To na pewno byłby zaszczyt"
EUROSPORT
Scott Bessent
Sekretarz skarbu USA poparł separatystów w kanadyjskiej prowincji
Świat
Po osuwisku w regionie Jawa Zachodnia
Osuwisko pochłonęło domy. Szukają 82 osób
METEO
imageTitle
Męczarnie Sinnera. Skorzystał na nowych przepisach
EUROSPORT
imageTitle
Decydująca walka o medale MŚ. O której dzisiaj loty w Oberstdorfie?
EUROSPORT
Polscy żołnierze w Afganistanie
"To myśmy walczyli za Amerykę. Trzeba o tym mówić głośno i wyraźnie"
Polska
Julio Iglesias
Hiszpańska prokuratura zdecydowała w sprawie Julio Iglesiasa
Świat
imageTitle
Piekielny upał uderzył w Melbourne. Grać się nie dało
EUROSPORT
Gołoledź w Szczecinie
IMGW ostrzega. Pomarańczowe alarmy przez cały dzień
METEO
Lokal, w którym doszło do tragedii, należy do korsykańskiego małżeństwa Jessiki i Jacques’a Morettich
"Hańba". Sąd zdecydował w sprawie właściciela baru, w którym doszło do tragedii
Świat
Przemoc relacyjna wśród uczniów jest najbardziej dotkliwa
Jak rozpoznać, że twoje dziecko mierzy się z przemocą w szkole?
Iga Dzieciuchowicz
Nastolatkowie "sharentingujących" rodziców są bardziej narażeni na hejt w internecie
Hejt to nie "konflikt", a ryzyko śmierci
Iga Dzieciuchowicz
Monika Zięba z córką Julią
Na pogrzebie były trzy krzesła. Dla rodziców Julii i jej chłopaka
Iga Dzieciuchowicz
Mariusz Błaszczak i Dariusz Klimczak na sali sejmowej
Awantura w Sejmie. Minister przyznaje: nieparlamentarnie się wyrażaliśmy
Polska
Luwr
Policja ostrzegała Luwr na kilka tygodni przed włamaniem
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Biały Dom broni Trumpa, Musk żartuje z Rady Pokoju, polityczne trzęsienie ziemi w Poznaniu
TO WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg z deszczem, śnieg
Marznące opady w części kraju. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Zaskakująca nowość na igrzyskach. "To hołd dla Leonarda da Vinci"
EUROSPORT
imageTitle
Pachniało kompromitacją w Mediolanie. Zieliński dał sygnał Interowi
EUROSPORT
Wrak zaginionego samolotu w prowincji Celebes Południowy (Indonezja)
Odnaleźli ciała wszystkich ofiar katastrofy samolotu
Świat
imageTitle
Zszedł z wagi i bezwładnie upadł na twarz. "Nigdy czegoś takiego nie widziałem"
EUROSPORT
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
"Za wcześnie" na wnioski. W sobotę kolejna tura negocjacji
Świat
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Gdzie trafią demontowane fotoradary
WARSZAWA
Osuwisko w Nowej Zelandii
Ziemia osunęła się na kemping. Są zaginieni
METEO
Wyrok sądu
Zwrot w sprawie Polki oskarżonej przez męża o porwanie dzieci i zatrzymanej w Niemczech
Szczecin
Bez kitu
Wyjątkowi goście w studiu. Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpiła w ich imieniu
Polska
imageTitle
Żurek w formie olimpijskiej. Wygrał zawody Pucharu Świata
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica