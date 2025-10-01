Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Trzęsienie ziemi" w SOP? Jest komentarz MSWiA

pap_20250830_0PC (1)
Rzeczniczka MSWiA: minister Kierwiński poprosił o raport w sprawie kradzieży samochodu rodziny premiera Tuska
Źródło: TVN24
W MSWiA nie zapadły jeszcze żadne decyzje i nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje związane z kradzieżą samochodu premiera Donalda Tuska - przekazała rzeczniczka resortu Karolina Gałecka. Dodała, że ministerstwo zwróciło się do SOP o raport na ten temat.

Radio Eska oraz Super Express poinformowały w środę o "kadrowym trzęsieniu ziemi w Służbie Ochrony Państwa". Z ich ustaleń wynika, że w związku z kradzieżą auta premiera zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera Donalda Tuska, a szef SOP-u został wysłany na przymusowy półroczny urlop. Cała rodzina premiera miała również zostać objęta pełną ochroną.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka zapytana o te doniesienia, przekazała, że w związku z tą sytuacją minister Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.

- W tym momencie ze strony MSWiA nie zapadły żadne decyzje - poinformowała. Potwierdziła natomiast, że szef SOP wyciągnął konsekwencje wobec dyrektora i wicedyrektora biura ochrony premiera.

Kierwiński: będą konsekwencje po kradzieży samochodu Tusków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kierwiński: będą konsekwencje po kradzieży samochodu Tusków

Szef SOP przebywa na zaległym urlopie

Gałecka dodała, że szef SOP przebywa na zaległym urlopie. Zwróciła uwagę, że informacje i dalsze decyzje w sprawie ze strony MSWiA zostaną zakomunikowane po otrzymaniu raportu i rozmowie ministra z komendantem SOP. Takiego raportu na chwilę obecną jeszcze nie otrzymaliśmy - powiedziała.

Kradzież samochodu rodziny Tuska

W połowie września rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Mariusz Duszyński poinformował, że sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla mieszkańca Sopotu podejrzanego o kradzież samochodu marki Lexus należącego do rodziny premiera Donalda Tuska.

Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy, jak wyjaśnił Duszyński, dotyczy kradzieży samochodu z włamaniem, a także dokumentów, które były w środku pojazdu. Drugi zarzut obejmuje posłużenie się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi poprzez umieszczenie ich na skradzionym aucie. Łukaszowi W. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Łukasz W. został zatrzymany na lotnisku w Gdańsku. Planował wylecieć do Burgas w Bułgarii. Jak przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska, 41-latek był zaskoczony i nie stawiał oporu.

Funkcjonariusze przeszukali także jego mieszkanie i zabezpieczyli materiał dowodowy. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, mężczyzna był już wcześniej karany za oszustwa i przestępstwa przeciwko życiu.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Służba Ochrony PaństwaMSWiADonald TuskProkuratura
Czytaj także:
krakow - Artur Bogacki shutterstock_2192376717
Branża alarmuje, pilny apel do władz. "Konsekwencje są dotkliwe"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
imageTitle
Kolejny wielki sukces Reusser. Polki daleko
EUROSPORT
BRONX
Katastrofa budowlana w Nowym Jorku. Wiadomo, że była eksplozja, nie wiadomo gdzie
Świat
Poszukiwania dziecka w Australii
Czterolatek zaginął na odludziu. "Znaleźliśmy ślad buta"
Świat
Admirał Rob Bauer
Czemu Polska, Dania i Estonia? Admirał Bauer o rosyjskich prowokacjach
Świat
imageTitle
Evenepoel nie dał szans rywalom. Kolejny tytuł do kolekcji
EUROSPORT
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
Poszedł na ryby. Wyłowił broń z czasów Potopu Szwedzkiego
WARSZAWA
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Najwięcej zabitych od 2013 roku. Ziemia wciąż się trzęsie
METEO
Oddawał zakażoną krew
Nieleczona może prowadzić do raka wątroby. A objawy tej choroby łatwo przeoczyć
Zdrowie
Lidl sklep handel
Wielka sieć wycofała partię owoców. Komunikat
BIZNES
Nastolatkowie zatrzymani po brutalnym ataku na obcokrajowca
"Zwabili, pobili, ogolili głowę". Na obcokrajowca napadli jego rodacy
Wrocław
Spalanie paliw kopalnych pogłębia zmiany klimatu
Czy ofiary ekstremalnej pogody chcą walki ze zmianami klimatu? Badanie
METEO
Policja w Sopocie szuka zaginionego małżeństwa
Zaginęło małżeństwo. Policja apeluje o pomoc
Trójmiasto
niedzwiedz
Wybrali najgrubszego niedźwiedzia. Tym skradł serca internautów
METEO
Posłowie na sali plenarnej Sejmu
Skala pazerności "ogromna". Temat, który "wraca jak bumerang"
Polska
Policjanci ustalili dane nastolatka, który zaatakował 14-latka
16-latek zaczepił 14-latka. Zabrał mu koszulkę klubową
Poznań
Kaufland
Sztuczka z butelką, wiceminister: wstyd. Handlowy gigant zabiera głos
BIZNES
Ryszard Petru
Petru pytany o wynik Pełczyńskiej-Nałęcz. "To mnie zachęciło"
Polska
Piaseczno chce prohibicji
Kolejna gmina pod Warszawą chce wprowadzić nocną prohibicję
WARSZAWA
shutterstock_2346636237
Chaos w sprawie fotoradarów. Część mandatów może trafić do kosza
BIZNES
Harry Styles
Harry Styles i wybory burmistrza Paryża. Piosenkarz przypadkiem znalazł się na zdjęciu
Kultura i styl
imageTitle
Miała trafić na Świątek. Obie odpadły
Najnowsze
Opieka nad osobami starszymi
Smutny obraz polskiej geriatrii. "Finansowanie, finansowanie i jeszcze raz finansowanie"
Zdrowie
Bośnia, chłodno
Anomalia będzie duża. Chłód sunie nad Bałkany
METEO
Twórcy aplikacji Snapchat zapowiadają rewolucję, która obejmie miliony użytkowników popularnego medium społecznościowego
Popularna aplikacja wprowadza opłaty. "Nigdy nie jest łatwo"
BIZNES
Pożar mieszkania w Koszalinie
Siedem osób w szpitalach po pożarze mieszkania. Wśród nich dzieci
Szczecin
47 min
pc
"System pazerności". Większość posłów wydaje niemal wszystko
Debata TVN24+
Sesja Rady Miasta w Koninie
Przegrane wybory do komisji przelały czarę goryczy
Poznań
TVN24+ Szczyt Europy
"Szczyt Europy" nominowany w konkursie Podcast Roku 2025
Polska
imageTitle
Katastrofa w trzecim secie. Ćwierćfinał w Pekinie nie dla Świątek
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica