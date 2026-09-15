Polska Ruszył proces Karola Nawrockiego z Onetem. Chodzi o "tajemnice Grand Hotelu" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Ruszył proces Karola Nawrockiego z Onetem. Relacja reportera TVN24 Sebastiana Napieraja Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/EPA/PAP

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Karol Nawrocki skierował do warszawskiego Sądu Okręgowego pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych jeszcze jako kandydat na prezydenta popierany przez PiS. Stało się to po tym, gdy w maju zeszłego roku Onet opublikował tekst pt. "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". Według materiału, Nawrocki jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu miał uczestniczyć w "procederze sprowadzania prostytutek" dla hotelowych gości.

Wtorkowa rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. W jej trakcie ma zostać przesłuchanych pięcioro świadków - przekazały służby prasowe sądu.

Onet zawnioskował o odtajnienie obrad. Sąd nie wyraził na to zgody "ze względu na konieczność zachowania porządku na sali" - przekazał reporterowi TVN24 Sebastianowi Napierajowi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.