Polska Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Para polskich F-16 przechwyciła nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Krótko po godzinie 14 w piątek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w serwisie X, że przed południem dyżurna para polskich F-16 przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Stało się to - jak podał - 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu.

Jak dodał minister, maszyna leciała w międzynarodowej przestrzeni powietrznej "bez planu lotu i z wyłączonym transponderem". "Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej" - potwierdził szef resortu obrony.

❗Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim❗️

Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni… pic.twitter.com/aQH0Pwj3nf — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 31, 2026 Rozwiń Źródło: X/Władysław Kosiniak-Kamysz

Rosyjskie samoloty przechwycone przez Polskę

Do poprzedniego przechwycenia rosyjskiego samolotu przed polskie myśliwce doszło 15 lipca. Wówczas piloci stacjonujący w Malborku przechwycili nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30SM2 z Królewca.

Z kolei dzień wcześniej około 30 kilometrów na północ od Ustki przechwycono samolot rozpoznawczy Ił-20.

Rosyjski samolot Ił-20M startuje z wojskowej bazy lotniczej Kubinka (zdjęcie z 13 marca 2015 roku) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Na czym polega przechwytywanie samolotów?

Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa.

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy między innymi misja NATO Baltic Air Policing. W jej ramach samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.