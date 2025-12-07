"Rosyjski pasek" i "zdymisjonowanie szefów służb specjalnych". Co dalej ze sprawą kryptowalut?

Żukowska o utajnionym posiedzeniu w Sejmie i kryptoaktywach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 w każdą niedzielę o godzinie 10.45 lub jako wideo na żądanie w TVN24+

W niedzielę goście "Kawy na ławę" w TVN24 dyskutowali o zawetowanej w tym tygodniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawie o kryptoaktywach. W piątek w Sejmie odbyło się głosowanie nad prezydenckim wetem, jednak nie udało się go odrzucić. Zanim jednak do tego doszło, przeprowadzono debatę na temat ustawy, a jeszcze wcześniej miała miejsce utajniona część posiedzenia, w trakcie której szef rządu przedstawił informację na temat sytuacji bezpieczeństwa państwa.

Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska była pytana, czy w trakcie utajnionej części obrad premier przedstawił wystarczająco przekonujące dowody na to, że weto prezydenta jest w interesie jednej z firm zajmującej się kryptoaktywami. - Mnie pan premier nie musiał przekonywać, bo jestem do tego przekonana - odparła.

Jak wyjaśniła, jej stanowisko względem kryptowalut wynika między innymi z tego, że zatrzymane osoby, które miały popełniać w Polsce akty dywersji i były werbowane przez rosyjskie służby, miały mieć oferowaną właśnie taką formę zapłaty. Żukowska oceniła również, że ustawa ułatwiłaby identyfikację ewentualnego dywersanta.

"Jeżeli ktoś ma dowody..."

Z Żukowską stanowczo nie zgodził się wiceprzewodniczący klubu Konfederacji Michał Wawer. Jak ocenił, wprowadzenie w życie projektu ustawy sprawiłoby, że "wszystkie firmy z sektora kryptowalut, kryptoaktywów zostałyby wymiecione z polskiego rynku". - One by się przeniosły do innych krajów i ta kontrola państwa polskiego nad tym, co się dzieje w obrocie kryptowalutami, byłaby jeszcze mniejsza niż jest w tej chwili - stwierdził.

- Jeżeli ktoś ma dowody, że jakaś konkretna firma jest na rosyjskim pasku, (czyli - red.) pomaga w finansowaniu sabotażystów, dywersantów, to do tego służą sankcje i wymiar sprawiedliwości, żeby konkretną firmę ścigać, aby ją z polskiego rynku wyeliminować - mówił Wawer.

Wawer o ustawie o kryptoaktywach i rosyjskich wypływach Źródło: TVN24

Premier "powinien zdymisjonować szefów służb specjalnych"?

Doradca prezydenta RP Błażej Poboży stwierdził z kolei, że "pan premier wykorzystał sprawę tego weta tylko po to, aby uciec od innych kryzysów, które pogrążają w tej chwili jego rząd, w tym ten największy - w ochronie zdrowia". - Gdyby przyjąć, że premier mówił prawdę, to w zasadzie po swoim wystąpieniu powinien zdymisjonować szefów służb specjalnych, bo jeżeli te zarzuty są prawdziwe, to jest to największe wotum nieufności dla podległych premierowi - mówił.

Poboży: w zasadzie premier po swoim wystąpieniu powinien dymisjonować szefów służb specjalnych Źródło: TVN24

- Uważam, i nawet postulujemy to jako kancelaria prezydenta (...), żeby jak najszybciej ujawnić to utajnione wyłącznie instrumentalnie posiedzenie - dodał.

OGLĄDAJ: Kryptowaluty podzieliły polityków. "Ta ustawa jest po prostu bublem"