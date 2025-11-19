Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rosjanie usunęli płaskorzeźby z polskiego cmentarza w Katyniu. Protest MSZ, oświadczenie IPN

Katyń
Rzecznik MSZ: przekazaliśmy stanowczy protest po usunięciu płaskorzeźb w Katyniu
Źródło: TVN24
Prokuratura w Smoleńsku nakazała usunięcie płaskorzeźb z polskiego cmentarza w Katyniu. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort przekazał w tej sprawie "stanowczy protest", a Instytut Pamięci Narodowej zaapelował o ich przywrócenie.

Dyrekcja Kompleksu Pomnika Katyńskiego usunęła z cmentarza w Katyniu płaskorzeźby Orderu Virtuti Militari oraz Krzyża Kampanii Wrześniowej - poinformowała na swojej stronie internetowej administracja memoriału Kompleksu Pomnika Katyńskiego, znajdującego się w obwodzie smoleńskim w europejskiej części Rosji.

Nakaz demontażu wydała prokuratura obwodu smoleńskiego, argumentując, że "płaskorzeźby naruszają przepisy dotyczące obiektów dziedzictwa kulturowego i upamiętnienia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej", jak w rosyjskim oficjalnym przekazie państwowym nazywana jest druga wojna światowa.

Decyzja Sikorskiego po aktach dywersji. MSZ przekazało notę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Decyzja Sikorskiego po aktach dywersji. MSZ przekazało notę

O demontaż rzeźb apelował wiceprzewodniczący Dumy obwodu smoleńskiego Walerij Kuzniecow, reprezentujący Partię Komunistyczną Federacji Rosyjskiej. To ugrupowanie niezmiennie kwestionuje odpowiedzialność ZSRR za zbrodnię katyńską.

W maju 2025 roku podobne płaskorzeźby zostały usunięte z pomników w Miednoje na podstawie decyzji rady obwodu twerskiego, gdzie również znajduje się cmentarz ofiar zbrodni katyńskiej.

Na cmentarzu w Katyniu spoczywa 4421 polskich żołnierzy, zamordowanych w 1940 roku przez NKWD. Łączna liczba zamordowanych wówczas obywateli polskich wyniosła 22 tysiące, w tym 15 tysięcy jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Rzecznik MSZ: przekazaliśmy stanowczy protest

Demontaż polskich tablic na cmentarzu w Katyniu komentował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór.

"Przekazaliśmy również stanowczy protest wobec usunięcia przez stronę rosyjską płaskorzeźb z cmentarza w Katyniu - miejsca pamięci o tragicznych wydarzeniach w 1940 r." - napisał. Poinformował także o przekazaniu noty o cofnięciu zgody na funkcjonowanie ostatniego na terenie RP rosyjskiego konsulatu, w reakcji na ostatnie akty dywersji na kolei.

IPN: akt dewastacji w Katyniu

Usunięcie polskich płaskorzeźb potępił Instytut Pamięci Narodowej, który wystosował oświadczenie w tej sprawie.

"Instytut Pamięci Narodowej stanowczo potępia akt dewastacji, którego dopuściły się władze Federacji Rosyjskiej na Cmentarzu Wojennym w Katyniu, usuwając płaskorzeźby przedstawiające Order Wojenny Virtuti Militari oraz Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 - napisano.

IPN przypomina, że Order Virtuti Militari został ustanowiony w 1792 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jako wyróżnienie za wybitne zasługi wojenne. "To jedno z najstarszych istniejących odznaczeń wojskowych na świecie, przyznawane żołnierzom i jednostkom za wyjątkową odwagę" - napisał Instytut. Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 upamiętnia za to bohaterów obrony Polski i stanowi wyraz szacunku dla ich poświęcenia.

Polski cmentarz w Katyniu
Polski cmentarz w Katyniu
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

"Oba te odznaczenia symbolizują ciągłość walki Polaków o wolność. Razem tworzą znaki polskiej drogi do niepodległości, utrwalając pamięć o determinacji i odwadze wielu pokoleń" - podkreślono w oświadczeniu.

"Instytut Pamięci Narodowej wzywa władze obwodu smoleńskiego Federacji Rosyjskiej do przywrócenia zniszczonych płaskorzeźb, które stanowią integralną część polskiej tożsamości narodowej i pamięci historycznej. Dewastacja miejsc pamięci jest działaniem niegodnym cywilizowanych narodów" - zakończono oświadczenie.

OGLĄDAJ: Operacja "Horyzont". Do 10 tysięcy żołnierzy oddelegowanych do walki z dywersją
konfa

Operacja "Horyzont". Do 10 tysięcy żołnierzy oddelegowanych do walki z dywersją
NA ŻYWO

konfa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Spraw ZagranicznychZbrodnia katyńskaRosjaSmoleńskCmentarze
Czytaj także:
Władysław Kosiniak-Kamysz
10 tysięcy żołnierzy. Kosiniak-Kamysz o operacji "Horyzont"
Polska
Trafił na trzy miesiące do aresztu
Twierdził, że jest policjantem. Żądał, by oddała mu wszystkie pieniądze
Rzeszów
Ciało zaginionej Celeste Rivas znalezione w bagażniku samochodu w Hollywood
Ciało nastolatki w samochodzie znanego piosenkarza. Media: jest podejrzany
Pamięć RAM
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"
BIZNES
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Ta transakcja może "zmienić układ sił" na Bliskim Wschodzie
W środku były materiały łatwopalne
Podpalił w firmie kartonowe pudło i wrócił do pracy
Lublin
imageTitle
Kwiatkowski na dłużej w Ineos? "Zaakceptował kontrakt"
EUROSPORT
Siedziba Nexperii w Holandii
Kłopoty w branży. Rząd nagle wstrzymuje przejęcie
BIZNES
Poszukiwany dwoma listami gończymi został zatrzymany u fryzjera
Dyrektor kazał ogolić włosy uczniowi. Ma zostać zawieszony
Kraków
Ratownicy od kilku dni poszukiwali 72-latka z Trzcianki
Pojechał na grzyby i zaginął. Tragiczny finał poszukiwań
Poznań
Marcin Przydacz na konferencji prasowej
Przydacz o słowach Sikorskiego w sprawie prezydenta
Polska
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Nasze informacje są zgodne". Tusk i Zełenski zabrali głos po rozmowie
Polska
Nastolatki potrącone na przejściu dla pieszych
Nie żyje 15-latka potrącona na przejściu dla pieszych
Trójmiasto
Radosław Sikorski
Decyzja Sikorskiego po aktach dywersji. MSZ przekazało notę
Polska
imageTitle
Ozempic na cenzurowanym. Dla sportowców odchudzanie tylko naturalnymi metodami
EUROSPORT
Donald Trump przerwał dziennikarce: cicho, świnko
"Cicho, świnko". Trump przerwał dziennikarce, gdy usłyszał pytanie
Na ławie oskarżonych zasiadło czterech Meksykanów
Meksykanie w podlaskiej wsi produkowali narkotyki
Białystok
Awantura domowa zakończona interwencją służb (zdj. ilustracyjne)
Awantura, napaść, ucieczka, a na koniec atak na policjantów
Olsztyn
seniorzy shutterstock_2554710537
Gdzie mieszkają najzdrowsi Polacy? GUS wskazał
Zdrowie
Natalia Stępień, Rafał Stasiak i nowo narodzona dziewczynka
Obudził ją poród - na przejazd do szpitala było za późno
Łódź
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Upadł po uderzeniu w twarz, następnego dnia zmarł w szpitalu
Wrocław
Elon Musk na obiedzie Donalda Trumpa
Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy w grze
BIZNES
imageTitle
Barcelona pokazała nowe koszulki. Nawiązanie do wielkiego meczu
EUROSPORT
Rosja przeprowadziła atak rakietowy i dronowy na Tarnopol
Krwawy atak Rosjan. Wielu zabitych
shutterstock_1514808599
Jest decyzja sądu w sprawie handlowego giganta
BIZNES
Japonia. Pożar w mieście Oita
Największy pożar od dekad. Ponad 170 domów strawionych przez ogień
Policjanci zatrzymali 26-latka podejrzanego o atak z nożem (zdjęcie ilustracyjne)
Zamknął się w toalecie, próbował uciec przez sufit
Kraków
Ptak wpadł prosto pod koła
Zahaczył o przewody i wpadł pod koła auta. Uratowała go pani Maria
Łódź
Poseł Henryk Smolarz, szef KOWR
"Poseł nie ma prawa pracować w państwowych instytucjach". A gdzie może
Michał Istel
Pakiet onkologiczny został wprowadzony na początku 2015 roku (materiał "Faktów" TVN z 30 stycznia 2015)
"Niedopuszczalne procedury". Co wykazała kontrola CBA
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica