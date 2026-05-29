Polska Jest decyzja sądu w sprawie Bąkiewicza

Robert Bąkiewicz o przesłuchaniu w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej aktywistki (materiał z 2024 roku)

Zgodnie z piątkowym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, Robert Bąkiewicz został skazany na 10-miesięczne ograniczenie wolności polegające na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

Prywatne oskarżenie w tej sprawie wniosła przeciwko Bąkiewiczowi aktywistka Andżelika Domańska. Sąd uznał Bąkiewicza winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na jej zdrowiu. Orzekł również obowiązek zadośćuczynienia oskarżycielce prywatnej w kwocie pięciu tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny.

Do zdarzenia miało dojść podczas akcji protestacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 25 października 2020 r. Przed Kościołem św. Krzyża w Warszawie podczas starcia protestujących i Straży Narodowej, na której czele stał Robert Bąkiewicz. Według relacji aktywistki były przewodniczący Stowarzyszenia Marsz Niepodległości miał ją popchnąć na schodach, przez co kobieta upadła, uderzyła się i straciła przytomność.

Obrońcy Bąkiewicza domagali się uniewinnienia, a on sam nie przyznał się do winy. Oskarżycielka prywatna domagała się wymierzenia mu kary dwóch lat bezwzględnego więzienia oraz 20 tys. zł zadośćuczynienia.

