Premier "postawił tamę". Czy będzie "nowe otwarcie" w wyjaśnianiu sprawy Pegasusa?

Jestem usatysfakcjonowany tym, że premier szybko zareagował - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński o przyjęciu przez premiera Donalda Tuska rezygnacji szefowej CBA Agnieszki Kwiatkowskiej-Gurdak. Dodał, że jej przesłuchanie przed komisją śledczą zajmującą się sprawą Pegasusa dowiodło, że "ona ani dnia dłużej nie może pełnić tej funkcji". Poseł KO Patryk Jaskulski wyraził nadzieję na "nowe otwarcie" w wyjaśnianiu sprawy Pegasusa.

Premier Donald Tusk przyjął w czwartek rezygnację szefowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego Agnieszki Kwiatkowskiej-Gurdak - ustaliła TVN24, a potwierdziła później kancelaria premiera. O "przyjęciu rezygnacji", jednak bez personaliów, premier poinformował wcześniej na portalu X.

Zembaczyński: premier postawił temu tamę

Rezygnację Kwiatkowskiej-Gurdak skomentował w czwartek poseł Koalicji Obywatelskiej, członek komisji do spraw Pegasusa Witold Zembaczyński. - Jestem usatysfakcjonowany tym, że premier szybko zareagował, że postawił tamę temu, co próbowała przepuścić przez komisję śledczą była szefowa CBA, a jest to właściwie uchybienie godności urzędu. Bycie szefem instytucji, na której ciąży kompromitacja użycia Pegasusa wymaga rozliczenia się z tego, co działało źle - mówił.

- Jak widać było na przesłuchaniu już byłej szefowej CBA, w jej głównym punkcie zainteresowania leży interes służby, a nie interes obywateli i państwa. To sprawiło, że cała jej postawa w trakcie przesłuchania doprowadziła do tego, że dzisiaj już jej nie ma (na stanowisku - red.) - dodał.

Jego zdaniem szefowa CBA utrudniała działania komisji. - Dążyła do tego, żeby zneutralizować możliwość odkrycia prawdy o Pegasusie przez komisję śledczą. Robiła to poprzez nadinterpretowanie przepisów prawa, tych w zakresie tajemnic prawnie chronionych, tajemnic postępowania i zrobiła to w chybiony sposób, zupełnie nie rozumiejąc roli ustrojowej komisji śledczej i interesu publicznego, w jakim my występujemy - dodał poseł.

Na uwagę, że to obecny rząd powołał Kwiatkowską-Gurdak odpowiedział, że nie będzie wchodził w kompetencje ministra-koordynatora w zakresie wyboru szefowej służby specjalnej. - Natomiast popieram decyzję premiera o przyjęciu jej dymisji. Tam jest potrzebny likwidator. Skuteczna osoba do wyprowadzenia majątku na rzecz policji i tych agentów, na których nie ciążą zarzuty nadużywania Pegasusa, przekierowanie do pracy w innych służbach specjalnych - powiedział.

Jaskulski: służba powinna się z tego po prostu najzwyczajniej w świecie rozliczyć

Poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski wyraził nadzieję na "nowe otwarcie" w komisji śledczej. - Wierzę, że nowy szef bądź też szefowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego to będzie osoba, która będzie chciała się rozliczyć z tą niechlubną przeszłością, tak zwanej policji politycznej Prawa i Sprawiedliwości - powiedział.

- Wiemy, że ta służba była skrajnie upolityczniona. Wiemy o tym, że używano w Polsce Pegasusa do walki z ówczesną opozycją. Także do tego, aby inwigilować szefa sztabu podczas kampanii wyborczej - stwierdził.

Jego zdaniem "służba powinna się z tego po prostu najzwyczajniej w świecie rozliczyć". - Nowy szef CBA w moim odczuciu powinien być tym szefem likwidatorem, który rozpocznie proces likwidacji, który został już raz zapowiedziany przez premiera - ocenił.

Przesłuchanie szefowej CBA

Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak we wtorek zeznawała przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Kwiatkowska-Gurdak w czasie przesłuchania mówiła, że nie może w trybie jawnym udzielać większości informacji, o które pytali członkowie komisji. Wiceszef komisji Marcin Bosacki (KO) ocenił, że szefowa CBA mogła powiedzieć więcej i "zbyt szeroko interpretowała swoje prawo, aby nie informować komisji o wiedzy, którą posiada".

Według naszych rozmówców, w komisji i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów źle odebrano jej wystąpienie. - Symboliczne wręcz było, że pojawiła się z radcą prawnym, który wcześniej był rzecznikiem tej służby. Zatem o jakich rozliczeniach może być mowa? - to komentarz jednego z posłów pracujących w komisji.

Na przebieg przesłuchania zareagował niedługo po jego zakończeniu premier Tusk. Zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka o pilny raport roczny z funkcjonowania CBA (służba podlega temu resortowi).

