czytaj dalej

1073 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę. Siły rosyjskie przypuściły w nocy z piątku na sobotę zmasowany atak na Zaporoże. W wyniku ataku rakietowego na inne miasto, Odessę, rannych zostało co najmniej siedem osób. Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa do spraw Ukrainy i Rosji, emerytowany generał Keith Kellogg ocenia, że doprowadzenie do zawieszenia broni na froncie może zająć "miesiące". Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.