Oto nowa ministra zdrowia. "Cały resort zostanie odpartyjniony i odpolityczniony"

Przyszła ministra zdrowia urodziła się 17 lipca 1973 w Malborku. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła też studia Master of Business Administration dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych uzyskała w 2024 roku.

Jolanta Sobierańska‑Grenda Źródło: Marcin Gadomski/PAP

Ekspertka w restrukturyzacji i oddłużaniu szpitali

W latach 2007-2011 zajmowała się oddłużaniem szpitala w Malborku i przekształceniem go w niepubliczne Powiatowe Centrum Zdrowia. W latach 2011–2017 była dyrektorką departamentu zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Od 2017 roku pełni funkcję prezesa zarządu samorządowej spółki Szpitale Pomorskie, która powstała z połączenia Szpitali Wojewódzkich w Gdyni, Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku oraz Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Spółka startowała ze stratą w wysokości ponad 11 milionów złotych, a w 2023 roku wypracowała już 37,6 miliona złotych zysku. Jolanta Sobierańska-Grenda w całej swojej karierze zrestrukturyzowała i oddłużyła łącznie około 30 szpitali.

Przed nową ministrą szereg wyzwań

Informacje o tym, że dotychczasowa szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna może się pożegnać ze stanowiskiem, zaczęły się pojawiać na kilka dni przed rekonstrukcją rządu. Informacja o tym, że stanowisko obejmie dr Jolanta Sobierańska-Grenda pojawiły się w przestrzeni medialnej na dzień przed rekonstrukcją.

Następczyni Izabeli Leszczyny stanie przed szeregiem wyzwań - to między innymi doprowadzenie do finału rozpoczętych prac nad reformą szpitalnictwa. Decyzja premiera Donalda Tuska co do obsadzenia na stanowisku szefowej resortu dr Jolanty Sobierańskiej-Grendy wskazuje, że właśnie to będzie zadaniem priorytetowym.

Trwają też prace nad centralną e-rejestracją, nowelizacją tak zwanej ustawy podwyżkowej oraz nowelizacją ustawy refundacyjnej i prawa farmaceutycznego. Jesteśmy też w trakcie reformy psychiatrii (trwający od 2018 roku pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego został po raz kolejny wydłużony - tym razem do końca tego roku). W toku są także między innymi prace nad ustawą o zawodzie psychologa czy tak zwaną ustawą lex szarlatan, mającą rozwiązać problem braku systemowych narzędzi do zwalczania praktyk pseudomedycznych.

