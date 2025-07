Tusk: Marta Cienkowska zostanie nową ministrą kultury i dziedzictwa narodowego Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk ogłosił dziś zmiany w swoim gabinecie. Jednym z efektów długo zapowiadanej rekonstrukcji rządu jest powołanie Marty Cienkowskiej na stanowisko ministry kultury. Dotychczasowa wiceministra będzie już trzecim szefem tego resortu od objęcia rządów przez obecną koalicję. Pierwszym ministrem został Bartłomiej Sienkiewicz, który opuścił fotel ministra po wygranej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po nim ministrą była Hanna Wróblewska.

To spora niespodzianka, gdyż zgodnie z wcześniejszymi informacjami, pewniakiem do objęcia tej funkcji miała być posłanka Aleksandra Leo. O tym, że to Polska 2050 w ramach rekonstrukcji rządu ma przejąć resort kultury informowali we wtorek Piotr Szostak z tvn24.pl oraz Arleta Zalewska z "Faktów" TVN.

Aleksandra Leo nie przyjęła oferty

Według Wirtualnej Polski partia Szymona Hołowni na miejsce dotychczasowej ministry Hanny Wróblewskiej miała wskazać właśnie posłankę Leo, ale ostateczna decyzja miała należeć do premiera. Jak informowały nasze źródła, Aleksandra Leo otrzymała propozycję objęcia resortu kultury. W środę jednak to nie ona pojawiła się u boku premiera Tuska, a Marta Cienkowska, dotychczasowa podsekretarz stanu w resorcie kultury. Co się stało?

Według portalu Business Insider, posłanka otrzymaną ofertę ostatecznie odrzuciła z powodu sytuacji rodzinnej. "To ogromne wyróżnienie, ale i odpowiedzialność. Trudna decyzja, ale w mojej obecnej sytuacji rodzinnej nie mogę się tego podjąć" - portal cytuję Aleksandrę Leo.

Potwierdza to w rozmowie z Agatą Adamek w TVN24 Katarzyna Pełczyńska Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej. - Rozważana była pani Aleksandra Leo, ale z przyczyn rodzinnych zdecydowała, że jednak to nie jest ten moment - komentowała ministra.

Aleksandra Leo jest posłanką z Dolnego Śląska. Pierwszy raz zasiadła w sejmowych ławach w 2023 roku. 43-letnia polityczka jest wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego Polska 2050 - Trzecia Droga. W Sejmie działa m.in. w komisji kultury, a także podkomisji stałej do spraw mediów i polityki audiowizualnej. Jest przewodniczącą podkomisji stałej do spraw edukacji artystycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży.

