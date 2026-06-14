Referendum po polsku. Jak działanie niszczy ideę

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Politycy często w swych kulawych wywodach powołują się na mądrość Polaków. Wierzą w nią albo napominają adwersarza, by jej nie obrażał. A jednak kolejnymi wypowiedziami dają świadectwo czegoś wręcz odwrotnego - pogardy dla intelektu słuchaczy.

Nie inaczej jest z pytaniem referendalnym, którym w imię woli narodu poczęstował nas prezydent. Sam Karol Nawrocki nazwał je uczciwym i prostym. W rzeczywistości tak prostym, jak przedstawił prezydent, nie jest, a w konsekwencji nie jest też uczciwym.

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