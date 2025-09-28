Logo strona główna
Polska

Holland o "kruszejących wartościach" i ratunku "w bardzo prostych rzeczach"

Agnieszka Holland
Agnieszka Holland: rezygnujemy szalenie łatwo z wartości
Źródło: TVN24
Rezygnujemy z wartości szalenie łatwo. Głównym powodem było poczucie bezpieczeństwa, ale tak naprawdę też komfort - mówiła w "Faktach po Faktach" Agnieszka Holland. Jej zdaniem ratunku należy szukać w człowieczeństwie i sztuce.

Agnieszka Holland, wielokrotnie nagradzana reżyserka i scenarzystka, laureatka Srebrnych Lwów na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i autorka filmu "Franz Kafka" nominowanego do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy gościła w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Holland mówiła o wartościach, które jej zdaniem "bardzo się kruszą". - Rezygnujemy z nich szalenie łatwo. Najpierw głównym powodem było poczucie bezpieczeństwa, a tak naprawdę (też) komfort - dodała.

Agnieszka Holland: oddajemy naszą wolność fałszywym prorokom

- Całe życie człowieka polega na tym, że jeżeli chce spotkać innego człowieka, to musi wyjść ze strefy komfortu. Komfort to jest jednocześnie statyczność, brak cierpliwości do innego człowieka i do świata, brak pewnej pokory, że z każdego spotkania można uzyskać coś bardzo ważnego - zaznaczyła reżyserka.

Przywołała też słowa Georga Orwella, który "mówił, że światem zaczęły rządzić potwory". - My oddajemy potworom czy fałszywym prorokom (...) naszą wolność właściwie. Przyjmujemy ich punkt widzenia, ich metody i nagle okazuje się, że to wszystko, co budowało demokrację liberalną po II wojnie światowej (...) nie jest istotne, bo o wszystkim decyduje siła, że rację mają ci, którzy mają gołą siłę - uzupełniła Holland.

Jej zdaniem ratunku należy szukać w "solidarności i wyobraźni". - W takich prostych bardzo rzeczach, żeby dbać o innego człowieka. Myślę, że w człowieczeństwie możemy szukać tego ratunku i w sztuce - mówiła Agnieszka Holland.

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Agnieszka Holland
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica