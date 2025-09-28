Holland o "kruszejących wartościach" i ratunku "w bardzo prostych rzeczach"

Agnieszka Holland: rezygnujemy szalenie łatwo z wartości Źródło: TVN24

Agnieszka Holland, wielokrotnie nagradzana reżyserka i scenarzystka, laureatka Srebrnych Lwów na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i autorka filmu "Franz Kafka" nominowanego do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy gościła w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Holland mówiła o wartościach, które jej zdaniem "bardzo się kruszą". - Rezygnujemy z nich szalenie łatwo. Najpierw głównym powodem było poczucie bezpieczeństwa, a tak naprawdę (też) komfort - dodała.

Agnieszka Holland: oddajemy naszą wolność fałszywym prorokom

- Całe życie człowieka polega na tym, że jeżeli chce spotkać innego człowieka, to musi wyjść ze strefy komfortu. Komfort to jest jednocześnie statyczność, brak cierpliwości do innego człowieka i do świata, brak pewnej pokory, że z każdego spotkania można uzyskać coś bardzo ważnego - zaznaczyła reżyserka.

Przywołała też słowa Georga Orwella, który "mówił, że światem zaczęły rządzić potwory". - My oddajemy potworom czy fałszywym prorokom (...) naszą wolność właściwie. Przyjmujemy ich punkt widzenia, ich metody i nagle okazuje się, że to wszystko, co budowało demokrację liberalną po II wojnie światowej (...) nie jest istotne, bo o wszystkim decyduje siła, że rację mają ci, którzy mają gołą siłę - uzupełniła Holland.

Jej zdaniem ratunku należy szukać w "solidarności i wyobraźni". - W takich prostych bardzo rzeczach, żeby dbać o innego człowieka. Myślę, że w człowieczeństwie możemy szukać tego ratunku i w sztuce - mówiła Agnieszka Holland.

