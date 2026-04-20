Polska

Raper Bedoes i 11-letnia Maja nagrali "diss na raka"

190419 SZEPIETOWSKA ND arch-0003
Raper Bedoes 2115 i 11-letnia Maja. "Diss na raka"
11-letnia Maja Mecan i raper Bedoes 2115 nagrali wspólnie "diss na raka". Jak wyznał w "Faktach+" muzyk, poruszył temat, którego "bał się najbardziej".

Diss to utwór, którym raperzy najczęściej dyskredytują się nawzajem. Tym razem jednak cel jest inny. "Ciągle tutaj jestem" - śpiewa 11-letnia Maja, u której wykryto trzecią wznowę nowotworu. Dziewczynka choruje na białaczkę szpikową. "Myślałeś, że mnie złamiesz, że zabierzesz dni? Niestety się myliłeś, wyjdź. Ja zamknę drzwi".

Utwór wyświetlono w serwisie YouTube 1,8 mln razy w ciągu sześciu dni.

Bedoes 2115 i Maja Mecan
Bedoes 2115 i Maja Mecan
Bedoes 2115 o temacie "którego bał się najbardziej"

Bedoes 2115, czyli Borys Przybylski przyznał w "Faktach+", że jest to temat bardzo mu bliski. W ostatnich latach stracił dziadka, choroba dotknęła także jego mamę. - To temat, którego tak naprawdę ze wszystkich bałem się najbardziej - wyznał.

Zainspirowany wcześniejszym "dissem na raka" w wykonaniu Laury sam odezwał się do fundacji Cancer Fighters z propozycją nagrania utworu z którymś z jej podopiecznych. Jak mówił, podczas spotkania z nimi "nie czuł tego lęku, z którym zmaga się na co dzień.

11-letnia Maja w studiu
11-letnia Maja w studiu
Utwór wykonała 11-letnia Maja, a dzięki zasięgom popularnego artysty, szybko stał się on viralem w sieci. - Jesteśmy tutaj wszyscy, walczymy wszyscy i sobie poradzimy. Chciałem, żeby taki był ten utwór był. Pokrzepiający, nie smutny - stwierdził.

- Nie spodziewałam się, że będę dostawać od ludzi tyle dobrej energii dzięki miłym komentarzom - mówiła "Faktom" Maja Mecan.

Jak zauważa prezes fundacji Cancer Fighters, Marek Kopyść te tysiące komentarzy "dają siłę wojownikom w całej Polsce". - To nie jest skierowane tylko do podopiecznych fundacji Cancer Fighters. To jest skierowane do każdej osoby, która na co dzień walczy z chorobą nowotworową.

Podobnego zdania jest raper Bedoes. Jak mówi, najważniejsze dla niego jest, że dzięki akcji ludzie chętnie dzielą się pokrzepiającymi historiami i to właśnie one mogą dotrzeć do chorujących dzieci. - Czytasz komentarz: myślisz sobie super, ktoś też miał tak jak ja. Ktoś też był w tej sytuacji i komuś się udało - mówi.

"Diss na raka", pieniądze dla podopiecznych fundacji

- Wierzę, że to, co zrobiliśmy, da Mai siłę na pokonanie trzeciej wznowy - mówił "Faktom+" raper. - Te słowa Mai: "ciągle tutaj jestem", one będą rozbrzmiewać już zawsze, już do końca świata. - stwierdził. - Nie sztuką jest żyć wiecznie, ale stworzyć coś, co będzie żyć wiecznie.

Pod hasłem "Słucham 9 dni dissu na raka żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters" małym wojownikom pomaga też popularny twórca internetowy Łatwogang. "Razem w 67 godzin zebraliśmy 1,5 miliona, w trzy dni odmieniliśmy czyjeś życie" - ogłosił w poniedziałek tuż przed południem na relacji live na kanale youtubiwym śledzonym przez niemal 450 tys. osób.

- Trzeba walczyć do końca, nie poddawać się i iść po swoje - mówi Maja. "Ciągle tutaj jestem. I się nigdzie nie wybieram" - brzmią jej słowa w nagranym utworze.

"To nie tylko symboliczne wsparcie dla wszystkich pacjentów onkologicznych"

Patrick Muldoon
Zmarł Patrick Muldoon
Kultura i styl
imageTitle
PKOl pod gradem pytań o nagrody dla olimpijczyków. Piesiewicz zwołuje spotkanie
EUROSPORT
shutterstock_2627932381
Nie miała kwalifikacji, ale "leczyła". Akt oskarżenia dla fałszywej psycholożki
Lubuskie
Teheran. Nawet stolica Iranu ma dziś problemy z dostępem do wody i nie zapewnia mieszkańcom podstawowych potrzeb życiowych
"Nierealistyczne" warunki. Iran krytykuje działania USA
BIZNES
Służby próbują uratować humbaka Timmy'ego
Wyzwolił się z pułapki, wpadł w kolejną. Los Timmy'ego pozostaje niepewny
METEO
imageTitle
Kolejna wielka wpadka Donnarummy. Guardiola go broni
EUROSPORT
Wypadek w miejscowości Józin
Auto zmiażdżone, kierowca nie przeżył
WARSZAWA
Jeff Bezos
Historyczny start rakiety. Blue Origin dogania SpaceX
Technologia
Śmiertelne potrącenie sześciolatki na prywatnej posesji (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie sześciolatki. Policja: samochodem kierował ojciec
WARSZAWA
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy bezradne wobec kryzysów
BIZNES
2Jezus
"Haniebny czyn" izraelskiego żołnierza. Minister przeprasza
Świat
imageTitle
Reprezentantka Polski niespodziewanie schodzi ze sceny. "Na swoich zasadach"
EUROSPORT
Sędzia
Zaatakowana nożem 12-latka częściowo straciła wzrok. Jest wyrok
Rzeszów
stacja paliw, benzyna, tankowanie
Takie będą ceny paliw we wtorek
BIZNES
shutterstock_1863279205
Kłopot z zapewnieniem domowej opieki? "Proszę informować NFZ"
Piotr Wójcik, Agnieszka Pióro
Donald Tusk i Emmanuel Macron
Macron będzie w Gdańsku. Rozmowy z Tuskiem o bezpieczeństwie
Polska
Skutki powodzi w okolicach stolicy Nowej Zelandii
Stan wyjątkowy i ewakuacja mieszkańców. Powódź w stolicy
METEO
Przewlekła choroba somatyczna wpływa na zdrowie psychiczne na różne sposoby
Ministerstwo zdrowia przesuwa termin. Co dalej z Centrami Zdrowia Psychicznego?
Zdrowie
imageTitle
Zachwyty nad Polakiem. "Czeka go świetlana przyszłość"
EUROSPORT
Rumen Radew zrezygnował z urzędu 19 stycznia tego roku
Prorosyjska partia zwycięża z dużą przewagą. Kończą liczyć głosy
Świat
Łosie kąpiące się w Bałtyku
Wspaniały widok nad Bałtykiem. Para radosnych łosi
Trójmiasto
Co Peter Magyar "oznajmił" w sprawie pozwoleń na pracę dla migrantów
Magyar "unieważni pozwolenia na pracę dla migrantów"? Skąd ta zapowiedź
Zuzanna Karczewska
Opady słabego śniegu, deszcz ze śniegiem
Spadnie nawet 5 centymetrów śniegu. IMGW ostrzega
METEO
Areszt dla 7 osób działających w grupie przestępczej związanej z rozbojami i hazardem
Seria zatrzymań w Łodzi. Znaleziono blisko milion w gotówce
Łódź
imageTitle
Hiszpanie ustalili "priorytet Lewandowskiego"
EUROSPORT
Google
Google rzuca wyzwanie Nvidii. W grze nowe układy AI
BIZNES
Odpadnięcie ze ściany i ciężkie obrażenia wspinacza w Karkonoszach
Wspinacz odpadł od ściany. Akcja ratunkowa w górach
Wrocław
Policja zatrzymała podejrzanego
Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele
WARSZAWA
Łukasz Mejza
Europoseł PiS: decyzja w sprawie Mejzy jest dla mnie niezrozumiała
Polska
Reklama Zondacrypto na budynku Centrum Olimpijskiego
"Skala możliwego oszustwa jest bardzo duża"
BIZNES

