Polska

Sikorski o Putinie: myślałem, że już mu wystarczy

Radosław Sikorski
Sikorski: Polska już obraduje, zastanawia się w jaki sposób wesprzeć Ukrainę
Źródło: TVN24
Zdaniem wicepremiera Radosława Sikorskiego ostatnie rosyjskie naloty na Ukrainę to "kolejna eskalacja", która ma "zastraszyć ludzi przed zimą". - Putin już ma zarzuty za porywanie i rusyfikowanie ukraińskich dzieci. Myślałem, że już mu wystarczy, a tu kolejne ataki - skomentował.

W piątek rano szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski przybył do Lwowa z niezapowiadaną wizytą. Tam na Uniwersytecie Lwowskim odebrał tytuł doktora honoris causa za wkład w rozwój partnerstwa między Polską i Ukrainą.

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski
Źródło: PAP/Vitaliy Hrabar

W czasie swojego wystąpienia odniósł się do ostatniego ataku rosyjskich sił na Ukrainę. W nocy z czwartku na piątek w samym Kijowie rannych zostało kilkanaście osób.

Radosław Sikorski doktorem honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu

Radosław Sikorski doktorem honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu

Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Część stolicy bez prądu

Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Część stolicy bez prądu

Świat

Sikorski: to kolejna eskalacja, żeby zastraszyć ludzi

- Chciałbym złożyć kondolencje jeszcze raz w związku z barbarzyńskim atakiem na Lwów i region lwowski w ostatnich dniach, a wiemy, że ostatnia noc w Kijowie też jest dramatyczna. Polska już obraduje, zastanawia się, w jaki sposób wesprzeć Ukrainę, także w tym wymiarze. Generatory, ekstradostawy prądu, przyspieszona budowa łączy elektroenergetycznych pomiędzy Ukrainą a Polską i oczywiście nasz terminal LNG w Świnoujściu jest do waszej dyspozycji - zadeklarował na konferencji prasowej Sikorski.

Kraje bałtyckie szykują się na wypadek zagrożenia z Rosji
Kraje bałtyckie szykują się na wypadek zagrożenia z Rosji

Świat

Sikorski, który odebrał na Uniwersytecie Lwowskim doktorat honoris causa za wkład w rozwój partnerstwa między Polską i Ukrainą, opowiedział się za wzmocnieniem sankcji wobec Rosji.

- Rzeczywiście te naloty są bardzo poważne. To jest kolejna eskalacja, bo wiemy, po co ona jest wykonywana. Po to, żeby zastraszyć ludzi przed zimą. Uderzenia w cele cywilne są zbrodniami wojennymi. Putin już ma zarzuty za porywanie i rusyfikowanie ukraińskich dzieci. Myślałem, że już mu wystarczy, a tu kolejne ataki. I to jest coś, na co rzeczywiście powinniśmy zareagować wzmożeniem sankcji na Rosję i wzmożeniem pomocy dla Ukrainy - podkreślił szef MSZ.

Sikorski: to musiałyby być decyzje NATO, nie tylko polskie

Sikorski był też pytany o możliwość objęcia ukraińskiego nieba parasolem ochronnym przez sojuszników.

- To jest sprawa, o której mówiłem już rok temu i sprawa, w której polskie społeczeństwo było badane i większość Polaków uważa, że niebezpieczeństwa trzeba neutralizować, zanim dotrą do polskich granic - mówił. - Ale w Sojuszu Północnoatlantyckim mamy zintegrowany system obrony powietrznej i takie decyzje musiałyby być decyzjami NATO, a nie tylko polskimi - zaznaczył.

Ocenił przy tym, że w wyniku niedawnych naruszeń przestrzeni powietrznej Polski i innych krajów, "proces planowania i działania, aby sprostać zagrożeniom ze strony Putina, ostatnio przyspiesza".

sikorskiola
Sikorski: to musiałyby być decyzje NATO, nie tylko polskie
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: akr, kkop/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vitaliy Hrabar

Radosław SikorskiRosjaUkrainaWojna w UkrainieWładimir Putin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica