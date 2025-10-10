Sikorski o Putinie: myślałem, że już mu wystarczy

Sikorski: Polska już obraduje, zastanawia się w jaki sposób wesprzeć Ukrainę Źródło: TVN24

W piątek rano szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski przybył do Lwowa z niezapowiadaną wizytą. Tam na Uniwersytecie Lwowskim odebrał tytuł doktora honoris causa za wkład w rozwój partnerstwa między Polską i Ukrainą.

W czasie swojego wystąpienia odniósł się do ostatniego ataku rosyjskich sił na Ukrainę. W nocy z czwartku na piątek w samym Kijowie rannych zostało kilkanaście osób.

Sikorski: to kolejna eskalacja, żeby zastraszyć ludzi

- Chciałbym złożyć kondolencje jeszcze raz w związku z barbarzyńskim atakiem na Lwów i region lwowski w ostatnich dniach, a wiemy, że ostatnia noc w Kijowie też jest dramatyczna. Polska już obraduje, zastanawia się, w jaki sposób wesprzeć Ukrainę, także w tym wymiarze. Generatory, ekstradostawy prądu, przyspieszona budowa łączy elektroenergetycznych pomiędzy Ukrainą a Polską i oczywiście nasz terminal LNG w Świnoujściu jest do waszej dyspozycji - zadeklarował na konferencji prasowej Sikorski.

Sikorski, który odebrał na Uniwersytecie Lwowskim doktorat honoris causa za wkład w rozwój partnerstwa między Polską i Ukrainą, opowiedział się za wzmocnieniem sankcji wobec Rosji.

- Rzeczywiście te naloty są bardzo poważne. To jest kolejna eskalacja, bo wiemy, po co ona jest wykonywana. Po to, żeby zastraszyć ludzi przed zimą. Uderzenia w cele cywilne są zbrodniami wojennymi. Putin już ma zarzuty za porywanie i rusyfikowanie ukraińskich dzieci. Myślałem, że już mu wystarczy, a tu kolejne ataki. I to jest coś, na co rzeczywiście powinniśmy zareagować wzmożeniem sankcji na Rosję i wzmożeniem pomocy dla Ukrainy - podkreślił szef MSZ.

Sikorski: to musiałyby być decyzje NATO, nie tylko polskie

Sikorski był też pytany o możliwość objęcia ukraińskiego nieba parasolem ochronnym przez sojuszników.

- To jest sprawa, o której mówiłem już rok temu i sprawa, w której polskie społeczeństwo było badane i większość Polaków uważa, że niebezpieczeństwa trzeba neutralizować, zanim dotrą do polskich granic - mówił. - Ale w Sojuszu Północnoatlantyckim mamy zintegrowany system obrony powietrznej i takie decyzje musiałyby być decyzjami NATO, a nie tylko polskimi - zaznaczył.

Ocenił przy tym, że w wyniku niedawnych naruszeń przestrzeni powietrznej Polski i innych krajów, "proces planowania i działania, aby sprostać zagrożeniom ze strony Putina, ostatnio przyspiesza".

