"Tutaj jest problem prawny". Kto zapłaci więcej za parkowanie?

Problem prawny

- Tutaj jest problem prawny, ponieważ będzie to weryfikowane pod względem tablic rejestracyjnych, ale jeśli samochód zostanie sprzedany z takimi tablicami i nowy nabywca ich nie zmieni, to będzie miał rabat jako mieszkaniec – zwraca uwagę radny Radosław Marzec z PiS.

O wyrzucenie uchwały do kosza apeluje też ekspert logistyki miejskiej Krzysztof Komorowski. To on poskarżył się wojewodzie i poprosił, by ta sprawdziła, czy przyjęte przez radnych przepisy są legalne. Sam ma duże zastrzeżenia.