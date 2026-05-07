Polska Puszcza Solska w płomieniach. Co trzeba wiedzieć Oprac. Maciej Wacławik |

Minister MSWiA o sytuacji pożarowej w Puszczy Solskiej

Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków - poinformował w czwartek szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza ok. 500 zrzutów - ponad 600 ton wody.

Jaki obszar pochłonął pożar?

Pogorzelisko objęło powierzchnię 300 ha - wynika ze wstępnych szacunków, podanych przez Lasy Państwowe w czwartek o godz. 13.00. "Dokładne statystyki pożaru będą znane dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej" - czytamy na stronie instytucji. Obszar działań operacyjnych służb - jest ponad trzy razy większy i szacowany obecnie na 1000 ha.

Lasy Państwowe opublikowały mapę terenu objętego pożarem. Instytucja podkreśliła, że pokazuje ona "powierzchnię szacunkową" i opracowana została w oparciu o dane z jednego z systemów, "bez weryfikacji terenowej".

Gdzie znajduje się Puszcza Solska?

Puszcza Solska znajduje się na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. Sąsiaduje z Roztoczańskim Parkiem Narodowym (RPN) i łączy się z nim tzw. korytarzem ekologicznym, który stanowi pas lasu.

Według danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Puszcza Solska zajmuje powierzchnię ponad 79 tys. ha. Teren ten objęty jest zróżnicowanymi formami ochrony. Są tu rezerwaty przyrody, m.in.: Obary (82,25 ha), Czartowe Pole (63,71 ha), Nad Tanwią (41,33 ha), Bukowy Las (86,90 ha), a także Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy.

Siedliskiem jakich gatunków jest Puszcza Solska?

Puszcza Solska stanowi ważną ostoję wielu rzadkich i chronionych gatunków, m.in. bociana czarnego, bielika, orlika krzykliwego, głuszca, puchacza czy puszczyka uralskiego. Puszcza jest także siedliskiem m.in. wilków i rysi.

Teren ten jest niezwykle ważny zwłaszcza dla głuszców. Pożar puszczy zagraża temu gatunkowi, bo objął jedną z jego głównych ostoi - powiedział w czwartek Michał Korga z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Zaznaczył, że w trawionej pożarem puszczy planowany jest rezerwat Długie Bagno, mający chronić głuszca.

Poza Puszczą Solską głuszec występuje tylko w Puszczy Augustowskiej i Karpatach, a łączną liczbę osobników szacuje się na ok. 500 do 550 sztuk.

