Pseudokibic ekstradowany z Czech. W Polsce usłyszał poważne zarzuty

Zatrzymano sześciu pseudokibiców, którzy mieli być częścią "Torcidy". Materiał z grudnia 2025 roku Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, śląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej doprowadził do skutecznej ekstradycji z Czech Dariusza N., powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze - "Torcidy".

"Nie ma bezkarności dla zorganizowanej przestępczości" - napisał w czwartek w serwisie X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. "Nie zwalniamy tempa" - dodał.

Mężczyzna usłyszał poważne zarzuty. Obejmują one udział w zbrojnej grupie przestępczej, zabójstwo popełnione ze szczególnym okrucieństwem, a także obrót znacznymi ilościami środków odurzających. Z najnowszych informacji wynika, że w aktach sprawy śledczy udokumentowali obrót około 20 kilogramami narkotyków.

Sąd w pełni przychylił się do wniosku prokuratury i zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

Akcja służb przeciwko pseudokibicom

Zatrzymany Dariusz N. wywodzi się ze struktur "Torcidy". To znana grupa kibicowska i duża zorganizowana społeczność skupiona wokół Górnika Zabrze. Służby od dłuższego czasu intensywnie rozpracowują kryminalne powiązania wewnątrz tego środowiska.

Jak wynika z ustaleń, sprawa ekstradowanego z Czech mężczyzny to zaledwie fragment szerszej ofensywy organów ścigania. Równolegle, w innym śledztwie dotyczącym przestępczej działalności członków "Torcidy", sąd przychylił się do wniosku prokuratora i również zastosował izolacyjny, trzymiesięczny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.