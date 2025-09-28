Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Donald Tusk wiedział". Co powiedział ministrom

Donald Tusk na konferencji prasowej w Sejmie
Co Tusk powiedział ministrom przed głosowaniem w Sejmie? Stanowczy komunikat
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk stanowczo zakomunikował ministrom na posiedzeniu rządu, że powinni zagłosować za odrzuceniem projektu prezydenckiego w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego - zdradziła Arleta Zalewska w "W Kuluarach" w TVN24, powołując się na rozmowę z jednym ministrów. Szef rządu miał argumentować, że to dla niego "bardzo ważne głosowanie".

W piątek Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. O wyniku zadecydowały m.in. głosy posłów Polski 2050 Szymona Hołowni.

Do decyzji Sejmu odniósł się premier Donald Tusk, który stwierdził, że "nie akceptuje głosowania posłów w tej sprawie" oraz traktuje tę sytuację jako "zły znak".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kosiniak-Kamysz o głosowaniu: niech będzie przestrogą

Kosiniak-Kamysz o głosowaniu: niech będzie przestrogą

Zgrzyt w koalicji, Polak deportowany z Karaibów, sędzia przeprasza za awanturę

Zgrzyt w koalicji, Polak deportowany z Karaibów, sędzia przeprasza za awanturę

TO WARTO WIEDZIEĆ

Piątkowe wydarzenia komentowali w "W Kuluarach" w TVN24 Jan Piotrowski, Arleta Zalewska oraz Maja Wójcikowska. - Premier Donald Tusk wiedział, czy dostał sygnał, że najpewniej będzie wniosek Lewicy dotyczący odrzucenia tego projektu (o CPK) - zdradziła Zalewska, powołując się na rozmowę z jednym ministrów.

Według dziennikarki premier miał stanowczo zakomunikować na piątkowym posiedzeniu rządu, że to "dla niego bardzo ważne głosowanie". Szef rządu miał powiedzieć także, że "to jest projekt, który jest w kontrze do rządowego projektu, który został uchwalony w sierpniu i jest procedowany w Sejmie i on uważa, że ministrowie powinni zagłosować za odrzuceniem tego projektu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co czeka Hołownię? "Będzie ciężko pracował jako poseł"

Co czeka Hołownię? "Będzie ciężko pracował jako poseł"

Kamiński mówi o Tusku. Cytuje sondaż

Kamiński mówi o Tusku. Cytuje sondaż

"Żółci zostali pomyleni z zielonymi"

Zalewska, powołując się na rozmowy z ministrami, ujawniła, że jeszcze przed głosowaniem "pojawiły się informacje, że przeciwko temu wnioskowi, czyli za skierowaniem projektu prezydenckiego do dalszych prac, ma być PSL". - Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz miał powiedzieć, że w PSL absolutnie będą głosować tak, jak chce rząd, czyli za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu - dodała.

- Usłyszałam od jednego z ministrów, że żółci zostali pomyleni z zielonymi, bo faktycznie o ludowcach premier miał mówić, że to oni mogą zagłosować inaczej - zauważyła Wójcikowska, zwracając uwagę na głosy Polski 2050.

Piotrowski: Tusk ewidentnie czekał na to pytanie

Piotrowski przyznał, że był zaskoczony briefingiem Tuska po głosowaniu. - Nie była planowana żadna inna wypowiedź premiera tego dnia. I w pewnym momencie zobaczyliśmy pewne poruszenie, okazało się, że Centrum Informacji Rządu zaprasza nas, przedstawicieli mediów, bo prawdopodobnie można się spodziewać wypowiedzi premiera. Później zauważyłem pewną koincydencję z tym, co wydarzyło się na sali plenarnej, z tym głosowaniem - ujawnił Piotrowski. 

- Ewidentnie czekał na to pytanie właśnie o przegrane przez jego koalicję głosowania - zauważył.

Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom

BIZNES

"Wyjaśnienia Hołowni uspokoiły premiera"

Po długiej konferencji prasowej w hallu sejmowym szef rządu nie opuścił budynku znajdującymi się obok drzwiami. Zamiast tego skierował się do gabinetu marszałka Szymona Hołowni.

Piotrowski dodał, że Tusk miał przejść do gabinetu marszałka Sejmu wejściem, które jest mało widoczne i niedostępne dla dziennikarzy. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała reporterowi TVN24, że Hołownia i Tusk byli już wcześniej umówieni na rozmowę.

Zalewska dowiedziała się nieoficjalnie, że "wyjaśnienia Hołowni uspokoiły premiera".

OGLĄDAJ: Zdjęcie, które w PiS-ie wywołało falę pytań. "Cel jest jeden"
pc

Zdjęcie, które w PiS-ie wywołało falę pytań. "Cel jest jeden"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskKoalicja 15 październikaSejmSzymon HołowniaPolska 2050
Czytaj także:
"Złoty spacer seniora" - to akcja w Kołobrzegu, z której można brać przykład
Sami nie mogą wyjść na spacer. Ta akcja to zmienia
Renata Kijowska
Donald Trump
Pilne spotkanie generałów, niespodziewana decyzja Trumpa. "Najwyższy czas, żeby ktoś to zrobił"
Świat
Policja
Zakazy nie działają. Minister chce "dopingować" sądy
Marzanna Zielińska
imageTitle
Świątek zmieniła podejście. "Za dużo myślałam o pierwszym miejscu"
EUROSPORT
Mołdawia. Głosowanie w wyborach parlamentarnych
Mołdawia zakończyła "najważniejsze w historii" głosowanie. Pierwsze wyniki
Świat
imageTitle
Wystarczyło pięć minut. Szymański znów z golem
EUROSPORT
Prawo aborcyjne wciąż nie zostało zliberalizowane
Co z dostępem do aborcji? "Dalej rządzą konserwatyści"
Katarzyna Górniak
imageTitle
Liverpool wypłacił rodzinie zmarłego Joty pozostałość jego kontraktu
EUROSPORT
Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński
"Usłyszałam w PiS”. Zdjęcie, które wywołało mnóstwo pytań
Polska
Arizona
"To była prawdziwa katastrofa"
METEO
imageTitle
Głowa nie od parady. Lewandowski trafił jak za najlepszych lat
EUROSPORT
Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby
Wypadek w lesie, cztery osoby ranne
WARSZAWA
imageTitle
Arsenal odwrócił losy meczu w samej końcówce. Obrońca bohaterem
EUROSPORT
GettyImages-2237611643aa
Decydujący strzał Lewandowskiego. Barcelona nowym liderem
EUROSPORT
Agnieszka Holland
Holland o "kruszejących wartościach". "Rezygnujemy z nich szalenie łatwo"
Polska
imageTitle
Ważna wygrana Legii. Kryzys Pogoni pogłębia się
EUROSPORT
Martwy wieloryb zaplątany w sieć - zdjęcie poglądowe
Niepokojące dane. Wieloryby stoją w obliczu zagrożenia
METEO
Tang Renjian
37 milionów dolarów łapówki. Kara śmierci w zawieszeniu dla byłego ministra
Świat
Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina
Przyznał, że "żartował", ale było już za późno
WARSZAWA
W Puszczy Goleniowskiej po raz 25. odbyły się zawody w grzybobraniu
Zawody w grzybobraniu. "Wszyscy chcą korzystać z lasu"
Marta Kolbus
Zachmurzenie, wrzesień, chłodno
Ładny, ale chłodny początek tygodnia
METEO
imageTitle
Czekał na tę chwilę miesiąc. Młody Polak zadebiutował w wielkim klubie
EUROSPORT
J.D. Vance
J.D. Vance: Rosjanie muszą się obudzić i zaakceptować rzeczywistość
Świat
imageTitle
Poddał walkę w pierwszej sekundzie. "Nie dam się sprzedać"
EUROSPORT
Michigan1
Staranował autem wejście do świątyni i zaczął strzelać. Są ofiary
Świat
Huragan Humberto na zdjęciach satelitarnych
Humberto sunie po Atlantyku. Zbliża się do Bermudów
METEO
imageTitle
Cztery gole w kwadrans. Szalony hit ekstraklasy
EUROSPORT
Wietnam
Zaginieni rybacy, zamknięte lotniska. Nadciąga tajfun
METEO
Władimir Putin i Xi Jinping, 3 września 2025 roku
Jak Rosja omija sankcje? Media: pomagają w tym chińskie uczelnie
Świat
Marsz Ostatniego Pokolenia
Marsz aktywistów. Dwie osoby próbowały wejść na teren Pałacu Prezydenckiego
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica