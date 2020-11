Posłowie KO po rozmowie z komendantem stołecznym policji

- Cieszą nas deklaracje o chęci deeskalacji emocji i dbania o bezpieczeństwo obywatelek i obywateli. Teraz czas, by słowa komendanta przełożyły się na zachowanie funkcjonariuszy policji - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Urszula Zielińska, która wraz z Klaudią Jachirą i Franciszkiem Sterczewskim spotkała się z komendantem stołecznym policji nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem w ramach kontroli poselskiej.

O przebiegu rozmów z nadinspektorem Dobrodziejem posłowie mówili na konferencji po spotkaniu. - Cieszy nas otwartość komendanta na rzeczową rozmowę z nami. To przełom. Cieszą nas też deklaracje o chęci deeskalacji emocji i dbania o bezpieczeństwo obywatelek i obywateli - powiedziała Urszula Zielińska z Zielonych, posłanka KO.

Jak oceniła, "teraz czas, by słowa komendanta przełożyły się na zachowanie funkcjonariuszy policji podczas kolejnych demonstracji". - To będzie miarą wiarygodności policji - oceniła. Jak dodała, w trakcie rozmowy podniesiony został postulat, by każdy policjant był odpowiednio oznakowany. Komendant deklarował - jak przekazała posłanka - że toczą się dyskusje w kierunku usprawnienia sposobu komunikacji z protestującymi.