"Zostały rozbudzone potężne emocje społeczne. Nie będą uśmierzone przez techniczną zmianę ustawową"

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" odniósł się do protestów w polskich miastach i miasteczkach, które trwają od czwartku. Tego dnia Trybunał Przyłębskiej zdecydował o niezgodności z konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.