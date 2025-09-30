Prokuratura Krajowa ponownie kieruje wniosek w sprawie immunitetu Manowskiej

Prokuratura Krajowa ponownie kieruje wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej Źródło: TVN24

W opublikowanym we wtorek komunikacie Prokuratura Krajowa informuje, że w toku śledztwa zgromadzono materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający, że sędzia Małgorzata Manowska popełniła trzy czyny zabronione.

Są one związane z: przeprowadzeniem niezgodnie z przepisami głosowań w trybie obiegowym w Kolegium SN, niewykonaniem prawomocnego orzeczenia sądu na szkodę sędziego Pawła Juszczyszyna oraz niezwołaniem pełnego składu Trybunału Stanu pomimo prawnego obowiązku.

Wniosek dotyczy dwóch wyłączonych czynów

Wniosek skierowany we wtorek do Trybunału Stanu dotyczy dwóch powyższych wyłączonych czynów. Pierwszy - jak czytamy w komunikacie - jest związany z przekroczeniem przez Manowską uprawnień w okresie od 7 października 2021 roku do 14 lipca 2022 roku w związku z "potraktowaniem nieoddania głosów przez 10 członków oraz zastępców Kolegium podczas 7 głosowań przeprowadzonych w trybie obiegowym (...) jako oddanie głosu wstrzymującego się, wskutek czego bezzasadnie uznała za ważne głosowania Kolegium w przedmiocie podjęcia 24 uchwał, mimo że nie został spełniony ustawowy wymóg kworum".

Drugi czyn to zaniechanie obowiązku w okresie od 12 października 2021 roku do 22 sierpnia 2024 roku, który wynikał z prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 10 maja 2021 roku. Polegało to na "opatrzeniu opublikowanej na stronie internetowej Sądu Najwyższego uchwały Izby Dyscyplinarnej SN z dnia 4 lutego 2020 roku (...) informacją, że skuteczność i wykonalność tejże uchwały zostały wstrzymane na czas trwania postępowania o ustalenie, że uchwała ta nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego".

Czym różni się ten wniosek od poprzedniego?

We wtorkowym wniosku nie zawarto - tak jak w przypadku tego złożonego 16 lipca bieżącego roku, który nie został rozpoznany - zarzutu o niedopełnienie obowiązku w okresie od 20 marca 2024 roku do 6 maja 2024 roku, gdy Manowska "nie zwołała posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w terminie 45 dni od daty złożenia w dniu 20 marca 2024 roku w Sądzie Najwyższym przez 6 członków Trybunału Stanu prawidłowego pisemnego wniosku o jego zwołanie w sprawie należącej do właściwości Trybunału Stanu".

Prokuratura Krajowa przypomina, że 18 września Trybunał Stanu w składzie Piotra Andrzejewskiego, Piotra Saka i Józefa Zycha wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie poprzedniego wniosku o uchylenie immunitetu Manowskiej. Dotyczyło to "niespełnienia kworum i braku wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela".

"Orzeczenie to było niedopuszczalne, gdyż zostało wydane nie na posiedzeniu pełnego składu Trybunału Stanu, lecz w składzie trzyosobowym" - stwierdzono w komunikacie.

